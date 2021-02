E. Heger predstavil na Ecofine slovenský plán obnovy

Bratislava 16. februára (TASR) – Minister financií Eduard Heger (OĽANO) predstavil v utorok na Rade Ecofin (zasadnutie ministrov hospodárstva a financií EÚ) slovenský plán obnovy a odolnosti. Prioritami sú oblasť vzdelávania, zdravotníctva, zelenej ekonomiky, efektívnosti štátu a verejných služieb, vedy, výskumu a inovácií. Realizáciou plánu obnovy má Slovensko opäť začať dobiehať vyspelé štáty EÚ v kvalite života a životnej úrovni. Informoval o tom tlačový odbor rezortu financií.



Od januára tohto roka je na Rade Ecofin témou aj nástroj obnovy a odolnosti. Heger spolu s ministrami financií Fínska a Poľska predstavili priority a skúsenosti s prípravou svojich národných plánov.



Slovenský minister ocenil na pláne obnovy previazanosť investícií s reformami, čo je podľa MF tiež vítaný stimul pri plnení programového vyhlásenia vlády, a to zvlášť v čase, keď je ekonomika zasiahnutá pandémiou. Heger predstavil priority v oblasti vzdelávania, zdravotníctva, zelenej ekonomiky, efektívnosti štátu a verejných služieb, vedy, výskumu a inovácií.



Špecificky sa venoval téme verejných financií, kde prezentoval ciele prorastovej daňovej reformy, ale aj nástroje, ktoré pomôžu udržať zdravé verejné financie, ako sú výdavkové stropy, rozpočtovanie založené na výkonoch a cieľoch, ale aj posilnenie princípov hodnoty za peniaze. Rezort financií dodal, že nezanedbateľnou súčasťou týchto iniciatív je aj boj proti daňovým únikom.



"Cieľom plánu sú v prvom rade ľudia, ktorí sú zdraví a pripravení na výzvy 21. storočia. Je to ekonomika, ktorá je zelená a zároveň postavená na inováciách. Je to štát, ktorý je moderný a efektívny a vzbudzuje dôveru svojich občanov," skonštatoval Heger.



Dotkol sa aj relatívne krátkeho časového rámca, ktorý je vyhradený na prípravu plánov obnovy, keď potrebná legislatíva bola uzatvorená až vo februári tohto roka. Termín na odovzdanie plánov je pritom stanovený na koniec apríla 2021.



Heger sa zároveň poďakoval Európskej komisii za spoluprácu. Slovensko podľa jeho slov chce "byť zodpovedným partnerom členským štátom EÚ a európskym inštitúciám a chce aj pomocou plánu obnovy prispieť k tomu, aby Európa bola v globálnom kontexte silnejšia".