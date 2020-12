E. Heger: Priority plánu obnovy sú sociálne služby, železnice a dane

Bratislava 8. decembra (TASR) - Prioritami v pláne obnovy, na ktorých sa zhoduje vláda a predstavitelia vyšších územných celkov (VÚC), by mali byť najmä sociálne služby, železnice a dane. Uviedol to podpredseda vlády a minister financií Eduard Heger(OĽANO) po rokovaní s predstaviteľmi Združenia samosprávnych krajov SK8.



"Diskusia bola veľmi konštruktívna a plodná. Obsiahli sme niekoľko oblastí a som rád, že sme našli zhodu pri viacerých oblastiach, kde vidíme dôležitosť VÚC pri implementácii plánu obnovy. Najčastejšími vecami, ktoré zaznievali, boli sociálne služby a dlhodobá starostlivosť, ktorá úzko súvisí so zdravotníctvom a VÚC," priblížil minister financií.



Podľa Hegera ďalšou dôležitou oblasťou spoločnej diskusie boli železnice, kde podľa neho nachádza Ministerstvo financií (MF) SR s VÚC "spoločnú reč a prienik". "A aj v komunikácii s Európskou komisiou vidíme dôraz na prímestskú železničnú dopravu. Veľmi dôležitou oblasťou, o ktorej sme hovorili a ktorá bude predmetom v budúcom roku, bol daňový mix," povedal Heger.



Podľa predsedu SK8 Jozefa Viskupiča z 32 identifikovaných oblastí našli VÚC zatiaľ predbežnú zhodu s MF SR v 18 z nich. "Viaceré však potrebujú ďalšiu diskusiu, pretože sa týkajú napríklad zníženia dane z práce, čo je jediný zdroj príjmu samosprávnych krajov," poznamenal Viskupič.



"My sme za všetky regióny adresovali štyri základné priority, na financovanie ktorých využijeme zdroje z plánu obnovy, a to je najmä rozšírenie kapacít sociálnych služieb, modernizácia stredných škôl, obnova kultúrnych pamiatok, do ktorých sa roky neinvestovalo, ako aj rekonštrukcia ciest 2. a 3. triedy," dodal Viskupič.



E. Heger: Mimovládny sektor musel za posledné roky, žiaľ, výrazne suplovať štát

Mimovládny sektor musel za posledné roky, žiaľ, suplovať štát "veľmi výrazným spôsobom". Uviedol to podpredseda vlády a minister financií Eduard Heger (OĽANO) po rokovaní k Plánu obnovy a odolnosti s predstaviteľmi občianskych združení a neziskových organizácií.



"Tých oblastí, v ktorých (mimovládne organizácie) vykonávajú prácu a pomáhajú štátu, mnohokrát dobrovoľne a neohodnotení, je veľa. Preto sme aj na stretnutí venovali pozornosť diskusiám, akým spôsobom sa tie oblasti, ktoré chceme osloviť v pláne obnovy, týkajú aj mimovládneho sektora," priblížil minister financií.



"Najdôležitejšia vec, o ktorej sme hovorili však je, že podpora občianskej spoločnosti na Slovensku je stále ešte 'v plienkach'. Je preto veľmi potrebné, aby sme investovali do aktivizmu veľa úsilia, aj z hľadiska procesov, aj z hľadiska financií," dodal Heger.