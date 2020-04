E. Heger: S ekonómami sme hovorili o tom, ako otvoriť ekonomiku

Bratislava 17. apríla (TASR) - Ekonomický krízový štáb má poskytnúť priestor na to, aby si vláda vymenila s ekonómami názory o tom, čo je potrebné urobiť pre slovenskú ekonomiku, a to aj po tom, ako sa skončí kríza v dôsledku nového koronavírusu. Uviedol to po prvom stretnutí s poprednými slovenskými ekonómami minister financií Eduard Heger (OĽaNO).



Tento ekonomický krízový štáb rokoval v piatok prvýkrát. Stretnutia však majú byť pravidelné. "Sme veľmi radi, že sme s nimi mohli diskutovať a vzájomne sa informovať, čo všetko sme už urobili, a počúvať ich rady, čo všetko by bolo potrebné urobiť," povedal Heger. Podotkol, že tento krízový štáb bude rokovať aj s ďalšími subjektmi, ako sú zástupcovia zamestnávateľov a zamestnancov, v piatok však rokoval ako s prvými s ekonómami. "Všetci máme záujem o to, aby slovenská ekonomika prežila v čo najlepšom zdraví," podotkol Heger. Podľa jeho slov sa všetci pri pláne otvárania ekonomiky zhodli na tom, že zdravotný dosah tohto kroku musí byť sledovaný s citlivosťou. "Uvedomujeme si nakresliť plán, preto na ňom intenzívne pracujeme, preto prišlo včas toto stretnutie, aby sme plán doladili tak, aby bol čo najlepší," priblížil Heger a zopakoval, že plán otvárania by mal byť predstavený v pondelok (20. 4.). Tiež uviedol, že na stretnutí "padali dobré návrhy o tom, ako otvoriť ekonomiku, aby boli zohľadnené všetky riziká".



Predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Ivan Šramko vníma túto iniciatívu pozitívne, podľa neho je dobré, že vládu zaujíma aj názor ekonómov. "Veľmi pozitívne vnímame zorganizovanie tohto stretnutia. Dostali sme dlhý priestor na otvorenú diskusiu. Bolo to úvodné stretnutie a predpokladám, že ďalšie už budú mať štrukturálny obsah," priblížil Šramko, ktorý sa na stretnutí tiež zúčastnil.



Premiér Igor Matovič (OĽaNO) verí, že po koronakríze sa Slovensko opäť stane "ekonomickým tigrom". "My chceme vidieť aj do budúcnosti, nielen z pohľadu koronakrízy, ale aj z pohľadu budúceho ekonomického tigra Európy, akého by sme chceli zo Slovenska urobiť. Na začiatku tohto tisícročia Slovensko takýmto tigrom bolo," podotkol premiér. Podľa jeho slov hnutie do vlády, do koalície vstupovalo s tým, aby Slovensko bolo rajom pre zahraničných podnikateľov. "Chceme, aby prišli na Slovensko podnikať, dali ľuďom prácu, lebo vieme z posledných rokov, že najvyšší rast miezd ľudí zabezpečilo to, že bola nízka nezamestnanosť. Pozerali sme sa aj na slovenskú ekonomiku nielen z pohľadu úzkej optiky dnešnej koronakrízy, ale aj z vizionárskeho hľadiska. Chceme dať slovenskej ekonomike krídla, aby bola schopná zamestnávať veľa ľudí, mať čo najnižšiu nezamestnanosť, a tým pádom, aby ľudia mohli mať čo najvyššie mzdy," dodal Matovič.



V pondelok podľa jeho slov bude zverejnený presný zoznam prevádzok, poradie, v akom sa budú otvárať a za akých podmienok z pohľadu epidémie.