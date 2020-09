E. Heger s ministrami financií V4 podpíše deklaráciu

Bratislava 4. septembra (TASR) – Ministri financií krajín Vyšehradskej štvorky (V4) by mali v piatok podpísať spoločnú deklaráciu, ktorá sa týka štyroch hlavných oblastí. Novinárov o tom informoval minister financií Eduard Heger (OĽaNO) pred odletom na rokovanie ministrov do poľskej Varšavy.



Dokument sa má týkať digitálnej ekonomiky, boja proti daňovým únikom, boja proti praniu špinavých peňazí, ako aj prístupu k novým zdrojom, ktoré EÚ zavádza. "Toto budú oblasti, ktoré ešte prediskutujeme a podpíšeme k tomu deklaráciu," avizoval minister.



Ako dodal, medzi ministrami financií celej EÚ je všeobecná zhoda pri boji proti daňovým únikom aj praniu špinavých peňazí. "Je to stále problém a je potrebná výmena informácií, väčšia spolupráca. Takže v tomto ten postoj, či už nás vo V4, ale aj spolu s ďalšími ministrami, bude rovnaký," priblížil Heger.



Čo sa týka digitálnej ekonomiky, podľa neho je potrebné nájsť spoločný postup aj v tejto oblasti. "Aby sme tie dane vedeli urobiť čo najefektívnejšie," uzavrel Heger.