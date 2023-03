E. Heger sa podpísal pod spoločnú výzvu digitálnym platformám

Bratislava 29. marca (TASR) – Dočasne poverený predseda vlády SR Eduard Heger sa podpísal pod spoločnú výzvu predsedov vlád strednej a východnej Európy. Premiéri Česka, Poľska, Moldavska, Lotyšska, Litvy, Estónska, Ukrajiny a Slovenska vyzvali digitálne platformy na boj proti dezinformáciám. Heger o tom v stredu informoval na sociálnej sieti.



"Vážení riaditelia veľkých digitálnych platforiem, obraciame sa na vás v naliehavej veci a vyzývame vás, aby ste konali. Demokratické štáty na celom svete bojujú proti dezinformáciám, ktoré podkopávajú náš mier a stabilitu. Bez vašej spolupráce však tento boj nevyhráme," uvádza sa vo výzve.



Technologické platformy sa podľa premiérov stali virtuálnymi bojiskami a nepriateľské cudzie mocnosti ich zneužívajú na šírenie falošných naratívov, ktoré sú presným opakom spravodajstva založeného na faktoch. Premiéri zdôraznili, že dezinformácie sú jednou z ich najdôležitejších a najúčinnejších zbraní.



Výraznej informačnej vojne od začiatku invázie Ruska proti Ukrajine čelí podľa výzvy Moldavsko. Informačná vojna sa však vedie aj ostatným krajinám, a hoci sa priame ciele líšia, jej konečné ciele sú podľa premiérov univerzálne.



Digitálne platformy by mali podľa výzvy prijať konkrétne opatrenia, aby zabránili zneužívaniu svojich služieb na presadzovanie škodlivých cieľov. "Sem patrí aj neprijímanie platieb od jednotlivcov, na ktorých boli uvalené sankcie za poškodzovanie demokracie a porušovanie ľudských práv," priblížili šéfovia exekutív. Algoritmy by podľa nich mali byť prispôsobené tak, aby pri propagácii obsahu uprednostňovali presnosť a pravdivosť pred počtom interakcií.



Zároveň by mali byť verejné pravidlá digitálnych platforiem a informácie, ako sa uplatňujú. Je dôležité, aby mala odborná verejnosť bezplatný alebo cenovo dostupný prístup k údajom platforiem s cieľom pochopiť taktiky a techniky manipulatívnych kampaní a nepriateľských aktérov.



Platformy by tiež podľa premiérov mali napríklad vyčleniť primeraný personál a finančné zdroje, aby mohli efektívne reagovať na výzvy moderovania obsahu, najmä v komplexnej oblasti nenávistných prejavov, kde automatické algoritmy nemusia stačiť a kontrola človekom je kľúčová.