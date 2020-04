E. Heger: Sme vláda, ktorá je rozpočtovo zodpovedná a efektívna

Bratislava 19. apríla (TASR) - Vláda bude musieť hľadať zdroje na financovanie viacerých oblastí. Určite však jej prioritou bude zvýšenie efektivity výberu daní, podporiť by sa mali aj sektory s vyššou pridanou hodnotou. Po skončení rokovania kabinetu, ktorý schválil programové vyhlásenie vlády (PVV), to uviedol minister financií Eduard Heger (OĽaNO).



"Celkovo sa budeme musieť na Slovensko pozerať z pohľadu, čo sú tie priority, do ktorých sa oplatí čo najviac zainvestovať a tomu dať priority. Jednoznačne vieme, že chceme, aby Slováci mali dobrú prácu, aby mali prácu s vyššou pridanou hodnotou a vtedy budú mať aj vyššie mzdy. To je kľúčové, aby sme toto nastavili aj v najbližších mesiacoch," avizoval Heger.



V oblasti prijímania legislatívy má jeho rezort viacero priorít. "Efektivita výberu daní je určite kľúčová. Potom budeme určite musieť riešiť rozpočet, pretože vieme, že ten nie je schopný udržať to, čo je naplánované. Výdavky išli prudko nahor," upozornil v súvislosti s krízou v dôsledku nového koronavírusu.



Štát podľa neho potrebuje "výrazne zabrať", čo sa týka efektivity výberu dane z pridanej hodnoty. "Ambícia je získať čo najvyššiu efektivitu výberu daní. Uvidíme, ako sa nám podarí naštartovať hospodársky rast a tie peniaze, ktoré budeme schopní získať takýmto spôsobom, budeme veľmi starostlivo prerozdeľovať do jednotlivých priorít, ktoré máme nastavené. My sme vláda, ktorá je veľmi rozpočtovo zodpovedná a verím, že ľudia uvidia, že sme vláda, ktorá je aj veľmi rozpočtovo efektívna," doplnil Heger.



Vláda sa zaoberá aj podporou inovatívnych firiem. "Bude to predmetom diskusií, aby sme tieto odvetvia s vyššou pridanou hodnotou mali ako prioritu, lebo v konečnom dôsledku sa to odrazí na vyššej kvalite občanov Slovenska," dodal minister.