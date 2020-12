E. Heger: SR má z obdobia 2014 až 2020 nevyčerpaných 60 % zdrojov z EÚ

Bratislava 7. decembra (TASR) - Slovensko má z programového obdobia 2014 až 2020 stále nevyčerpaných 60 % (európskych) zdrojov, číže z obálky 15 miliárd eur je k dispozícii rádovo 9 miliárd eur. Uviedol to v pondelok v Bratislave v úvode medzinárodného kongresu ITAPA 2020 podpredseda vlády a minister financií SR Eduard Heger (OĽANO).



Plán obnovy EÚ má podľa jeho informácií výšku približne 6 miliárd eur. "Samozrejme, nás čaká ďalšie programovacie obdobie, v ktorom je rádovo necelých 13 miliárd eur," priblížil.



"Ak si zoberieme, vynímajúc Plán obnovy, tak v roku 2021 by sme mali minúť 2,9 miliardy eur, v roku 2022 by to malo byť 3,1 miliardy eur a v roku 2023 asi 7,3 miliardy eur. Toto sú peniaze z európskych zdrojov bez Plánu obnovy, ktoré čakajú, aby sme ich vyčerpali. A obzvlášť programovacie obdobie 2014 až 2020, tých 9 miliárd eur, musíme vyčerpať do konca roku 2023, pretože v tomto roku končí n+3 obdobie. Tieto peniaze musíme vyčerpať veľmi rýchlo a aj veľmi efektívne," spresnil Heger.



"My sme pri Pláne obnovy veľmi intenzívne diskutovali, nielen v koalícii, ale aj s mnohými odborníkmi, aby sme nastavili priority správne. Z hľadiska priorít sme vybrali 4 dôležité oblasti, do ktorých by mali byť investované peniaze z Plánu obnovy," informoval minister financií.



Najdôležitejšou investíciou je podľa Hegera oblasť vzdelávania, ktorá úzko súvisí s vedou a výskumom. "Druhou dôležitou oblasťou, keďže žijeme v 21. storočí a na budúcnosti planéty nám záleží, je zelená ekonomika. V jej rámci sme identifikovali 4 oblastí, do ktorých by mali ísť investície. Sú nimi obnoviteľné zdroje energie, do ktorých však musíme investovať úplne novým spôsobom," podčiarkol. Ďalšími oblasťami zelenej ekonomiky sú podľa jeho slov dekarbonizácia, modernizácia verejných a obytných budov, ako aj rozvoj železníc.



Dôležitou oblasťou je podľa ministra oblasť zdravotníctva, pretože podľa odborníkov sa pandémie vyskytnú v najbližších dekádach čoraz častejšie. "Poslednou oblasťou investícií bude efektívny štát, efektívna verejná správa a digitalizácia štátu," doplnil.



"Spolu aj s Európskou komisiou sme pomenovali pri hľadisku efektívnej správy niekoľko oblastí, ktoré musia byť reformovať ako prvé, a to je reforma verejného obstarávania, stavebného zákona, súdnictva a policajného zboru, pri udržaní zdravých verejných financií. Toto je balíček, ktorý bude súčasťou Plánu obnovy," dodal Heger.