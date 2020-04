E. Heger: Štátne príspevky na podporu zamestnanosti nebudú zdaňované

Bratislava 28. apríla (TASR) – Príspevky na udržanie zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nebudú zdanené a zostanú v plnej výške zamestnávateľom aj samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO). Povedal to v utorok na brífingu minister financií Eduard Heger (OĽaNO).



Heger pripomenul, že príspevky poskytované v rámci aktívnej politiky trhu práce sú zo zákona predmetom dane. "Dohodli sme sa s ministrom práce, že tieto príspevky, keďže to nie sú príjmy v plnej podstate, nebudú zdaňované," povedal Heger.



Ministerstvo financií podľa Hegera pripraví potrebné legislatívne zmeny, aby pri podávaní daňových priznaní k dani z príjmu v budúcom roku už bola táto zmena zohľadnená.



Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) doplnil, že už vyplatené príspevky nebudú podnikatelia evidovať ani ako tržby. Pri vykazovaní poklesu príjmov za predchádzajúci mesiac by v opačnom prípade príspevky mohli podnikateľovi znížiť jeho nárok na pomoc štátu. Podľa Krajniaka už dostali firmy okolo sedem miliónov eur ako príspevok približne pre 60.000 zamestnancov a SZČO.