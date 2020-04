E. Heger: Tam, kde mala byť nula, je teraz 1,2-miliardový deficit

Bratislava 22. apríla (TASR) – Tam, kde mala byť nula, teda vyrovnaný rozpočet, je teraz deficit vo výške 1,2 miliardy eur, za čo Slovensko mohlo mať päť špičkových nemocníc. Informoval o tom podpredseda vlády a minister financií Eduard Heger (OĽaNO) v stredu na tlačovom brífingu. Kritizoval bývalú vládu Smeru-SD, ktorá podľa jeho slov zanechala "špajzu nie prázdnu, ale plnú dlhov". Pre koronakrízu môže dlh vyskočiť až na 60 % hrubého domáceho produktu (HDP). Ako Heger dodal, je to preto, lebo sa zníži báza, z ktorej sa dlh počíta, a aj pre hospodárske opatrenia na prekonanie koronakrízy.







Minister financií tiež upozornil na to, že bývalá vláda nevyužila sériu minimálne siedmich úrodných rokov na to, aby si odkladala na horšie časy, ale i v týchto rokoch hospodárila s deficitom. „Toto je odraz zdravia verejných financií a toto je odraz ,špajzy', ktorú nám zanechala bývalá garnitúra,“ povedal Heger.



„Naproti tomu máme krajiny ako dnes často skloňované Nemecko. Jednak preto, lebo veľmi dobre zvláda aj medicínsky boj s novým koronavírusom, pretože má zdravé zdravotníctvo,“ uviedol Heger s tým, že Nemecko má zdravé aj verejné financie. „A je to preto, lebo práve počas týchto úrodných rokov, keď Slovensko stále hospodárilo na dlh, tak Nemecko hospodárilo každý rok s prebytkom od roku 2014. Vytvorilo si enormný vankúš vo výške 160 miliárd eur,“ dodal Heger.







Jarná notifikácia podľa ministerstva potvrdila v prípade Slovenska to, o čom sa hovorilo už niekoľko mesiacov. Výsledok sa „ani zďaleka nepriblížil“ k číslu, ktoré v minuloročnom rozpočte predložila bývalá vláda. „Na jeseň 2018 totiž poslanci schválili rozpočet na rok 2019 s vyrovnaným hospodárením, teda nulovým deficitom,“ upozornilo ministerstvo. Realitou je však deficit na úrovni 1,3 % HDP, čo v stredu ráno potvrdil aj Štatistický úrad SR.



Ako uviedlo MF, na konečný výsledok hospodárenia verejnej správy mali vplyv najmä zvýšenie výdavkov sociálneho a zdravotného poistenia o 263 miliónov eur, dofinancovanie zdravotníctva v objeme 260 miliónov eur či horšie hospodárenie obcí a vyšších územných celkov oproti rozpočtu o viac ako 255 miliónov eur. Horšie hospodárili aj štátne fondy oproti rozpočtu o 214,5 milióna eur, znížili sa aj príjmy ESA dividend o zhruba 140 miliónov eur a aj daňové príjmy boli nižšie o 128 miliónov eur. Naopak, zlepšilo sa hospodárenie niektorých subjektov verejnej správy oproti rozpočtu o 191 miliónov eur, ide o štátne príspevkové organizácie, dopravné podniky, Železnice Slovenskej republiky, Eximbanku či Slovenskú konsolidačnú.