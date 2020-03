E. Heger: Tento rok bude jeden z najťažších, musíme sa s tým popasovať

Bratislava 21. marca (TASR) - Tento rok bude z ekonomického hľadiska asi jeden z najhorších, aké Slovensko zažilo. “To je realita, s ktorou sa musíme popasovať, ale nesmieme sa toho báť,” konštatoval nastupujúci minister financií Eduard Heger (OĽaNO) v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy v súvislosti s očakávanými dopadmi pandémie nového koronavírusu.



Práve preto bude pre novú vládu kľúčovou úlohou zabezpečiť dostatok zdrojov na záchranu ekonomiky, firiem a pomoc ľuďom. “Mnohé firmy zápasia s tým, že nemajú tržby, museli zavrieť, s nedostatkom peňazí. Bude im potrebné pomôcť napríklad odkladom niektorých splátok, voči štátu alebo bankám. Sú tu rodičia, ktorí zostali doma, pretože sú zavreté školy. Toto sú dávky, ktoré bude potrebné ošetriť,” priblížil Heger.



O potrebných opatreniach hovorila podľa neho už aj koaličná rada. Balík opatrení pripravila tiež odchádzajúca vláda. “Uvidíme, čo všetko je nachystané a na to budeme nadväzovať. Sme pripravení to operatívne a kvalitne riešiť,” zdôraznil nastupujúci minister financií.



Odchádzajúci podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD) konštatoval, že v tejto situácii končiaca vláda pracovala “do posledného dňa”. “Posledné dni sa podarilo urobiť veľký posun z hľadiska financovania dopadov koronavírusu na ekonomiku,” vyzdvihol.



Slovensko má podľa neho momentálne k dispozícii 527 miliónov eur eurofondov zo súčasného programového obdobia. Nová vláda k nim bude musieť pripraviť prvé výzvy, cielené na tých, ktorí sú dotknutí aktuálnou situáciou. “Napríklad sa budú môcť refundovať náklady spojené s negatívnymi dopadmi na prevádzky, náklady súvisiace s políciou, na podporu krátkodobého zamestnávania,” priblížil.



Európska komisia tiež podľa Rašiho schválila, že členské štáty budú môcť presúvať prostriedky až do výšky 8 % v rámci jednotlivých operačných programov. Tu by sa dalo získať ďalších niekoľko sto miliónov eur. Zjednoduší sa tiež čerpanie eurofondov a EK pripravuje špeciálny balík na podporu ekonomiky. “Nevykompenzuje to všetky straty, ale má to pomôcť tomu, aby nám tu firmy hromadne nezačali zanikať,” doplnil.