E. Heger: Tento rozpočet je rozpočtom rozvoja a stability

Bratislava 14. októbra (TASR) – Návrh rozpočtu na budúci rok je podľa predsedu vlády Eduarda Hegera (OĽANO) rozpočtom rozvoja a stability. Uviedol to na štvrtkovej tlačovej konferencii. "Ešte stále sme v pandémii a musia tam byť rezervy na potreby, ktoré môže priniesť. Zároveň vieme, že budeme realizovať plán obnovy a s tým je dôležité urobiť reformy," povedal Heger.



Zároveň apeloval na občanov, odborárov a firmy, aby sa snažili pochopiť potrebu dlhodobej udržateľnosti. "Nie sme vláda, ktorá bude ľuďom sľubovať ´holubov na streche´. Vyžadujeme kvalitnejšie dáta, aby sme sa vedeli občanom pozrieť do očí a povedať im s istotou, že peniaze, ktoré poslali do štátnej kasy, používame a investujeme najlepším spôsobom," pokračoval Heger. Taktiež poďakoval všetkým partnerom za konštruktívnu diskusiu.



Minister financií SR Igor Matovič (OĽANO) poznamenal, že keď Heger prišiel na Ministerstvo financií (MF) SR, tak boli krátko od toho, aby nemali na vyplácanie dôchodkov. "V takom stave nám odovzdal Pellegrini hospodárenie s verejnými financiami," konštatoval Matovič. Podľa neho je rozpočet zodpovedný aj v tom, ako znižuje deficit. "Zodpovedný je voči jednotlivým rezortom, oblastiam, ktoré sa z rozpočtu financujú," povedal.



Matovič vyzval koaličných partnerov, aby boli zodpovední. "Aby sme ukázali, že zadosťučiníme verejnému sľubu, ktorý sme ľuďom dali. Že prijmeme ústavné zmeny o výdavkových stropoch, o dlhovej brzde, ústavnú zmenu o dôchodkoch, ktorou zagarantujeme do budúcna, že neprídeme do situácie, že zrazu na tie dôchodky nebude," vyhlásil.



Pripomenul, že dal verejný prísľub koaličným partnerom, že obháji pred Európskou komisiou navýšenie deficitu na 4,94 %. "Tým pádom nám vznikne približne 504 miliónov eur, ktoré môžu ministri použiť na riešenie svojich priorít, ktoré považujú za nevyhnutné," pokračoval.



Pre štátneho tajomníka MF SR Marcela Klimeka je rozpočet zodpovedný, starostlivý a prorastový. "Zodpovedný je preto, lebo nakladá veľmi efektívne s peniazmi daňových poplatníkov. Zníženie deficitu o polovicu je historickým krokom," hovoril Klimek. Starostlivý je preto, že má 770-miliónovú rezervu pre prípady presahov pandémie nového koronavírusu do budúceho roka, a na druhej strane ponúka najvyšší rast výdavkov v zdravotníctve. Prorastový je podľa neho z hľadiska investícií.



"Budúci rok budú mať subjekty verejnej správy k dispozícii takmer šesť miliárd eur na investície, čo je v porovnaní s priemerom uplynulých rokov o polovicu viac. Takže to je presne to, čo potrebujeme. Východisko z pandemickej krízy a rast, ktorý Slovensko potrebuje na to, aby sa nakoplo do budúcich rokov," komentoval Klimek.



Matovič tiež skonštatoval, že sa "zlomyseľne" šíri naratív, že vláda nechce zvyšovať platy zdravotníkov. Poukázal na to, že v rozpočte je vyčlenených 91 miliónov eur na rast ich platov. Klimek zároveň poukázal na nástup tretej vlny pandémie. Ak nebude mať výrazné dôsledky a bude sa poskytovať viac starostlivosti hradenej z verejného zdravotného poistenia, tak sa podľa jeho slov uvoľnia financie pre zdravotné poisťovne a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti zo zaviazaných 232 miliónov eur. "Buď bude poskytnutá zdravotná starostlivosť a bude uhradená, alebo nebude poskytnutá a vtedy nie je čo hradiť," dodal Klimek.