Heger: Uvedomujeme si, že ekonomická kríza zasiahla aj samosprávy

Bratislava 8. apríla (TASR) – Ekonomická kríza zasiahla aj samosprávy, pokles ekonomiky sa odráža aj na poklese ich príjmov. Je preto potrebné prebrať riešenia situácií aj na tejto úrovni. Uviedol to Eduard Heger (OĽaNO) na dnešnej tlačovej konferencii po stretnutí s predstaviteľmi samosprávnych krajov minister financií.



Dialóg bude podľa Hegera intenzívne pokračovať, nasledovať budú aj stretnutia so zástupcami miest a obcí. Kríza podľa jeho slov preskúšala všetky základy, pričom nie všetky to ustáli.



"Budeme musieť byť omnoho flexibilnejší, to automaticky ukazuje, že financovanie bude skúšané, a preto ho musíme zohľadniť," naznačil minister s tým, že daňový mix tak, ako je nastavený, je veľmi neflexibilný.



Samospráva je podľa neho "predĺženou rukou" štátnej správy, preto je kľúčovou spolupráca. Podotkol, že výpadky príjmov aj v tomto prípade nie sú zanedbateľné. S predstaviteľmi samosprávnych krajov sa preto rozprávali aj o tom, ako nastaviť balíček opatrení v podobe akejsi prvej pomoci.



"A potom zároveň pripraviť také systémové štrukturálne opatrenia, ktoré pomôžu oživiť ekonomiku aj skrz tieto predĺžené ruky," dodal Heger.



Predseda Združenia samosprávnych krajov SK8 a Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič ocenil možnosť adresovať otázky, ktoré riešia samosprávne kraje, priamo ministrovi. Priblížil scenár, v ktorom kraje vedia z hľadiska riešenia situácie poskytnúť akýsi "resuscitačný balík".



"A to zvládame a urobíme na základe svojich vlastných síl v rámci našich rozpočtových prostriedkov a kompetencií, ktoré máme," dodal s tým, že v druhom kroku bola prisľúbená pomoc, ktorá sa bude rátať v týždňoch. Podľa neho sa otvára aj otázka reformy verejnej správy a jej vyššej efektivity.



"Dúfam, že sa dostaneme v horizonte niekoľkých týždňov k odpovediam na otázky, akým spôsobom udržať obrovský balík verejných služieb, ktoré župy zabezpečujú, a zároveň, akým spôsobom efektívne ekonomiku deň po 'covidovej' kríze nakopnúť," poznamenal Viskupič.