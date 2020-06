Heger: Od začiatku vyhodnocujeme opatrenia prijaté počas koronakrízy

Bratislava 17. júna (TASR) - Vláda Igora Matoviča (OĽaNO) od začiatku svojho vládnutia vyhodnocuje jednotlivé opatrenia prijaté v dôsledku koronakrízy. Pracuje aj na plánoch opatrení v prípade, že by prišla druhá vlna nákazy. Uviedol to po rokovaní vlády minister financií Eduard Heger (OĽaNO).



"My od prvého dňa, ako sme vstúpili do vlády, tak sme podrobne vyhodnocovali jednotlivé opatrenia, aby sme dokázali automaticky pripravovať nástroje, ktorými budeme schopní v prípade, že by prišla druhá vlna, reagovať. Pracujeme na týchto plánoch," povedal Heger.



Tiež priblížil, že vláda sleduje aj opatrenia, ktoré na pomoc ekonomike prijímajú okolité krajiny. "Veľmi poctivo pracujeme na tom, aby sme dokázali reagovať, ak by sa vracala druhá vlna pandémie. Pozorne sledujeme, aké nápady padajú v druhých krajinách, ale na druhej strane veľmi usilovne pripravujeme vlastné návrhy. Čoskoro predstavíme opatrenia, ktoré pripravíme ešte počas tohto roka na takú tú druhú vlnu štartovania ekonomiky," avizoval Heger.



Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) priblížil, že ak by pandémia počas roka zosilnela, je potrebné použiť zdravý rozum. "Ak to bude také, že stúpne počet nakazených z piatich na desať a počet vyliečených bude väčší, tak potom treba uplatniť zdravý rozum. Vyvíja sa to dobre. Ekonomika je prakticky celá uvoľnená, zostali už len nejaké jednotlivé drobné oblasti, dobre sa to vyvíja. Ak dôjde druhá vlna, treba konať," dodal Sulík.