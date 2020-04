E. Heger zdôraznil nástroje EÚ na riešenie následkov koronakrízy

Bratislava 28. apríla (TASR) – Európska únia (EÚ) a Európska komisia (EK) začali po vypuknutí globálnej krízy okolo nového koronavírusu pripravovať viaceré nástroje. Uviedol to v utorok minister financií Eduard Heger (OĽaNO) po tom, ako sa zúčastnil na parlamentnom výbore pre európske záležitosti.



Niektoré nástroje už podľa neho v rámci diskusie ministrov financií uzavreli, k niektorým je ešte potrebné rozvíjať diskusiu. Nový koronavírus podľa neho spôsobil obrovský prepad ekonomiky. Poznamenal, že do rozhodovania je potrebné zapojiť aj istú mieru solidarity. Aktuálna situácia má podľa neho rozmer aj toho, ako bude EÚ vyzerať po koronakríze. "Preto je kľúčové, aby sme rozhodnutia, ktoré s tým súvisia, urobili veľmi múdro," podotkol Heger.



Predseda výboru pre európske záležitosti Tomáš Valášek (Za ľudí) zdôraznil, že ekonomická kríza nebude riešiteľná len slovenskými národnými zdrojmi. "Hospodárske riešenie následkov európskej krízy - táto cesta vedie cez Brusel," dodal.



"Rozprávame sa o tom, aký mechanizmus by sa zvolil na financovanie následkov koronavírusu v jednotlivých krajinách," skonštatoval Heger, podľa ktorého je teraz dôležité, aby si krajiny urobili poriadok. "Teraz je čas upratovania," doplnil.



Nástroj, ktorý sa viac-menej schválil, je podľa slov ministra tzv. sure, čo je nástroj na podporu udržania zamestnanosti. Z neho budú môcť čerpať členské štáty kreditnú linku, úvery, za podstatne výhodnejších podmienok. "Sú to peniaze rádovo vo výške 100 miliárd eur pre jednotlivé členské štáty, pre každý podľa pomeru, aký mu prináleží," spresnil s tým, že momentálne sa upravujú podmienky čerpania. K dispozícii by podľa Hegera mohol byť v priebehu mesiaca. Priblížil, že sa pripravujú aj ďalšie nástroje, ich rámec sa však akoby zúžil na financovanie zdravotných pomôcok a zdravotnej pomoci pre krajiny veľmi silno zasiahnuté následkami nového koronavírusu.