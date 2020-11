E. Heger: Zrušenie bankového odvodu je veľmi dobrý krok

Bratislava 24. novembra (TASR) – Poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok schválili zrušenie bankového odvodu. Minister financií Eduard Heger (OĽANO) to označil za veľmi dobrý krok. Slovensko podľa neho získa jednu miliardu eur na rozvoj Slovenska.



"Tieto peniaze, ktoré sa skladali na tento osobitný účet, boli peniaze bánk, ktoré, keď vznikal tento bankový odvod, boli určené na riešenie tých kríz. Vlády Smeru to využívali ako taký krycí manéver na zvyšovanie svojich výdavkov. Toto sa končí," podotkol Heger.



Skonštatoval, že v "mešci" sa nazbieralo viac peňazí, ako bolo potrebné, preto je rád, že sa podarilo s bankami vyrokovať, že "jedna miliarda eur z peňazí, ktoré prináležali im, bude dnes patriť štátu", aby ich mohol investovať do rozvoja Slovenska. "Zároveň banky prisľúbili a garantovali, že budú naďalej ponechávať tú sumu 0,2 %, radovo 150 miliónov eur, na svojich účtoch, aby tým spôsobili, že ľudia budú mať väčší prístup k viac peniazom, čo v konečnom dôsledku budú lacnejšie peniaze pre ľudí," dodal minister financií.



Od 1. januára budúceho roka na Slovensku dôjde k úplnému zrušeniu osobitného odvodu bánk. Počíta s tým návrh zákona z dielne Ministerstva financií (MF) SR, ktorý v utorok schválil parlament 87 hlasmi zo 138 prítomných poslancov. Návrh nadväzuje na podpísanie memoranda o spolupráci medzi vládou a Slovenskou bankovou asociáciou, ku ktorému došlo ešte v júni tohto roka.



Zostatok uhradeného osobitného odvodu má zostať štátnym finančným aktívom, pričom pri použití týchto zdrojov sa bude postupovať podľa zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Doteraz banky ročne platili približne 150 miliónov eur v rámci bankového odvodu, avšak prostriedky sa nedali použiť reálne v ekonomike, ale boli vedené na účte štátnych finančných aktív. Na základe memoranda by však mali banky každoročne zvýšiť financovanie štátnych infraštruktúrnych projektov o minimálne 500 miliónov eur a poskytnúť nové financovanie súkromnému sektoru približne za jednu miliardu eur. Okrem toho zdroje, ktoré sa nazbierali a boli na účte štátnych finančných aktív, sa vo výške jednej miliardy eur presunú do Rozvojového fondu Slovenska.