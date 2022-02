E. Macho: Malých farmárov strategický plán zvýhodňuje voči štandardným

Bratislava 15. februára (TASR) - V Strategickom pláne Spoločnej poľnohospodárskej politiky (CAP) na roky 2023 až 2027 dostanú malí farmári oveľa viac peňazí ako "štandardní" poľnohospodári. Uviedol to Emil Macho, predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK), na tlačovej konferencii Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR po online rokovaní MPRV, agropotravinárskych komôr so slovenskými europoslancami na tému Budúcnosť slovenského poľnohospodárstva v EÚ.



"Malí poľnohospodári dostanú oveľa viac ako štandardní poľnohospodári. Budú mať práve teraz príležitosť ukázať, či dokážu pri platbách odviazaných od produkcie pestovať to, čo potrebujeme. Čiže priestor na to určite budú mať," spresnil.



Podľa jeho slov "štandardný" farmár hospodáriaci na 300 hektároch (ha) pôdy dostane asi 105 eur podpory odviazanej od produkcie na jeden ha pôdy. "Malý farmár do prvých 100 ha bude dostávať ďalších 80 eur na ha navyše. Na ďalších 50 ha dostane ďalších 40 eur navyše. Dokopy bude rozdiel tvoriť asi 220 eur oproti 105 eurám pre štandardného farmára. Ak je ešte mladým farmárom hospodáriacim do 150 ha, dostane ďalších 100 eur navyše. Mladý poľnohospodár, ktorý hospodári na ploche do 150 ha a má vek do 40 rokov, dostane na Slovensku asi 300 eur na hektár," dodal.



Podľa Jany Venhartovej, riaditeľky Potravinárskej komory Slovenska (PKS), zabezpečenie dostatočného množstva dostupných potravín nie je možné bez poľnohospodárskej "koncovky", teda bez potravinárskeho priemyslu. "Aj pri príprave strategického plánu sme sa preto snažili zabezpečiť, aby potravinárske podniky boli oprávnenými prijímateľmi finančných prostriedkov," doplnila.