Macho:Rokovanie s premiérom bolo pre agropotravinársky sektor dôležité

Bratislava 7. apríla (TASR) - Predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Emil Macho označil utorkové rokovanie zamestnávateľských organizácií s predsedom vlády SR Igorom Matovičom (OĽaNO) a ďalšími členmi vládneho kabinetu za mimoriadne dôležité pre ďalšie fungovanie agropotravinárskeho sektora. Informovala o tom Jana Holéciová, hovorkyňa SPPK.



"Aj poľnohospodári a potravinári totiž očakávajú konkrétne opatrenia štátu, ktoré zmiernia ekonomické a personálne dosahy pandemickej situácie. Vyslali sme spoločne jasný signál, že stredné a veľké podniky sú kľúčovou kostrou jednotlivých segmentov národného hospodárstva," uviedol po rokovaní Macho, ktorý je zároveň predsedajúci Rade poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv SR.



Za kľúčové opatrenie pre poľnohospodárov a potravinárov považuje Macho najmä flexibilný Zákonník práce a okamžité zavedenie tzv. inštitútu sezónneho zamestnávania v poľnohospodárstve, ktoré by malo byť po vzore iných európskych krajín najmä jednoduché. Pestovatelia by za jednoduchších podmienok mohli zamestnávať ľudí na brigádnické práce a vďaka nim by mohli zvládnuť zber tohtoročnej úrody.



"Rovnako navrhujeme, aby priame platby tvorili oprávnenú odpočítateľnú položku z daňového základu pri výpočte daní z príjmu právnických a fyzických osôb. Nutné je okamžite cielene a systémovo prerozdeliť finančné zdroje v rámci štátnej pomoci pre agropotravinárstvo, vyplatiť preddavky na priame platby, odložiť splatnosť nájomného pre Slovenský pozemkový fond o 6 mesiacov. Samostatnou kapitolou je okamžité prijatie zelenej nafty pre potravinárov ako štátnej pomoci notifikovanej Bruselom," doplnil predseda SPPK.



Macho podľa Holéciovej navrhne predsedovi Výboru Národnej rady SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Jaroslavovi Karahutovi (Sme rodina) predložiť ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny Milanovi Krajniakovi (Sme rodina) spoločný materiál, ako by mal vyzerať inštitút sezónneho zamestnávania.



"Je dôležité, aby po tomto rokovaní nasledovalo čo najrýchlejšie stretnutie. Aj preto budeme apelovať na ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Jána Mičovského (OĽaNO), aby zvolal rokovanie na úrovni Rady poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv SR. Na tejto úrovni by sme riešili ďalšie dôležité problémy, ktoré sú žiaduce na zabezpečenie plynulej výroby potravín. Hovorím napríklad o zabezpečení kombajnov na žatevné práce, o samozbere jahôd, výkupe jahniat a ďalších naliehavých témach. Pred nami je aj diskusia o programovom vyhlásení vlády v kapitole agropotravinárstva," vymenoval Macho.



Pri správne nastavených podporných opatreniach štátu pre sektor agropotravinárstva by sa práve toto odvetvie národného hospodárstva mohlo podľa Macha stať zdrojom pracovných príležitostí pre nezamestnaných, ktorí prídu o prácu v iných odvetviach národného hospodárstva.