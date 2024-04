Macron:Európska centrálna banka by sa nemala sústrediť iba na infláciu

Paríž 25. apríla (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) by sa do budúcnosti nemala zameriavať výhradne na udržiavanie inflácie pod kontrolou. Povedal to vo štvrtok francúzsky prezident Emmanuel Macron, podľa ktorého by svoj mandát mala rozšíriť aj na otázku dekarbonizácie. Informovala o tom agentúra Reuters.



Už dlhodobo je mandátom ECB smerovanie inflácie k strednodobému inflačnému cieľu na úrovni 2 %. Na porovnanie, k cieľom americkej centrálnej banky (Fed) patrí okrem udržiavania cenovej stability aj podpora maximálnej zamestnanosti.



"Nie je možné, aby sme mali naďalej menovú politiku, ktorej jediným cieľom je otázka inflácie," povedal Macron v prejave na parížskej univerzite Sorbonne. Dodal, že krajiny eurozóny by mali zvážiť, či mandát ECB nerozšíria o oblasť dekarbonizácie, keďže presun ekonomík k zelenšej politike zvyšuje cenové tlaky.



Dá sa však očakávať, že prípadné pokusy o zmenu mandátu narazia na tvrdý odpor zo strany viacerých členov eurozóny vrátane Nemecka. Pre Berlín je totiž práve udržiavanie cenovej stability otázkou prvoradého významu.



Samotná ECB pritom už začala hľadať spôsoby, ako urobiť svoju menovú politiku "zelenšou". Diskusie zahrnujú nákup dlhopisov firiem s nižšou produkciou emisií či podporu bánk, aby zvýšili poskytovanie úverov takýmto podnikom.