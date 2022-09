E. Macron vyzval na zníženie spotreby energií vo Francúzsku o 10 %

Paríž 5. septembra (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron vyzval na zníženie spotreby energií vo Francúzsku o 10 % počas najbližších týždňov a mesiacov. To by mohlo znížiť riziko prechodu na prídelový systém a obmedzenia dodávok počas tejto zimy. Dôvodom je obmedzenie dodávok energií z Ruska, ktoré spôsobilo v Európe energetickú krízu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.



Macron v pondelok varoval, že v najbližších mesiacoch sa zrejme bude musieť uvažovať o vynútených úsporách energií, ak nebude stačiť dobrovoľné zníženie spotreby. Plány týkajúce sa prídelového systému na dodávky energií sa podľa neho pripravujú, aby boli v prípade potreby hotové, pričom k obmedzeniu dodávok príde len v krajnom prípade.



"Najlepšou energiou je tá, ktorú nespotrebujeme," uviedol francúzsky prezident na tlačovej konferencii, na ktorej vyzval firmy a domácnosti, aby znížili spotrebu energií napríklad tým, že stiahnu kúrenie a klimatizáciu.



Macron, ktorý v pondelok hovoril s nemeckým kancelárom Olafom Scholzom, ohlásil plán zvýšenia dodávok plynu do Nemecka z Francúzska, ktoré majú vykompenzovať pokles dodávok z Ruska. Nemecko má zasa pokračovať v dodávkach elektriny do Francúzska, ktoré pre údržbu viacerých reaktorov zápasí s nedostatkom.



Európske vlády sa snažia urýchlene hľadať riešenia, aby zabránili energetickej katastrofe počas tejto zimy. Ministri energetiky Európskej únie sa zídu v piatok (9. 9.) na mimoriadnom zasadnutí, na ktorom budú diskutovať o návrhoch na zníženie cien elektriny, medzi ktorými je aj zastropovanie cien plynu, rovnako ako zastavenie obchodovania s derivátmi na elektrinu.



Macron uviedol, že Francúzsko aj Nemecko podporujú zavedenie cenového stropu na ruský plyn, rovnako ako špeciálny odvod na zisky firiem, ktoré profitujú z prudkého nárastu cien plynu a ropy.