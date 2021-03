E. Musk: Zákazníci si už môžu kúpiť Teslu za bitcoin

New York 24. marca (TASR) - Šéf Tesly Elon Musk uviedol, že zákazníci si už môžu kupovať elektromobily spoločnosti za bitcoiny. Zatiaľ je to možné len v Spojených štátoch, neskôr ešte v tom roku budú mať túto možnosť aj zákazníci v ostatných krajinách.



"Teraz si môžete kúpiť Teslu bitcoinom," napísal Musk v stredu na Twitteri. "Bitcoin zaplatený Tesle bude uložený ako bitcoin, nekonvertujeme ho na fiat menu."



Americký výrobca elektromobilov vo februári v správe pre americkú komisiu pre cenné papiere a burzy SEC uviedol, že nakúpil bitcoiny za 1,5 miliardy USD (1,26 miliardy eur). Toto oznámenie podporilo najznámejšiu a najväčšiu kryptomenu, ktorej cena sa dostala na nový rekord.



Aktuálne sa cena bitcoinu pohybuje na úrovni okolo 56.000 USD, v polovici marca sa dostala až takmer na 62.000 USD.



Tesla nakúpila bitcoin niekedy v januári. Nezverejnila presný dátum ani cenu. Takisto nie je jasné, či medzitým nejakú časť zo svojich bitcoinov predala.



Ešte vo februári prognózoval analytik firmy Wedbush Securities Daniel Ives, že Tesla tento rok zrejme viac zarobí na investíciách do bitcoinu než na predaji elektromobilov.



(1 EUR = 1,1883 USD)