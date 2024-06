E. Nabiullina: Rusko sa musí integrovať do globálnej ekonomiky

Petrohrad 6. júna (TASR) - Napriek sankciám Západu sa Rusko musí integrovať do globálnej ekonomiky a spolupracovať s krajinami, ktoré sú na to pripravené. Vyhlásila to vo štvrtok guvernérka ruskej centrálnej banky Elvira Nabiullina na výročnom ekonomickom fóre v Petrohrade. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Podujatie kedysi priťahovalo špičkových západných bankárov a manažérov spoločností, zatiaľ čo v súčasnosti prichádzajú najmä hostia z krajín, ktoré udržiavajú s Ruskom naďalej priateľské vzťahy.



Západné sankcie od februára 2022, keď Moskva zaútočila na Ukrajinu, zablokovali Rusku prístup do globálneho finančného systému. Moskve to spôsobuje problémy najmä v oblasti medzinárodného zúčtovania.



"Napriek sankciám sa musíme integrovať do globálnej ekonomiky s tými, ktorí sú na to pripravení," povedala Nabiullina. "Čo to znamená? Fungujúci, nezávislý systém zúčtovania a platieb, ale nielen to. Znamená to prepojenie našich vkladových systémov, vzájomné uznávanie ratingov, audítorských správ, poistných zmlúv," priblížila na panelovej diskusii. Rusko musí byť lídrom v oblasti technologického rozvoja vo finančnej sfére, čo bude náročné, keďže sa nemôže spoliehať na riešenia iných krajín, dodala guvernérka ruskej centrálnej banky.