Ruská centrálna banka nevylučuje, že kľúčovú úrokovú sadzbu zvýši

Soči 29. septembra (TASR) - Ruská centrálna banka nevylučuje, že do konca roka ešte kľúčovú úrokovú sadzbu zvýši, prípadne ju ponechá na súčasných 13 %. So znižovaním sadzieb sa však dá počítať až vtedy, keď inflácia dosiahne úroveň inflačného cieľa. Uviedla to v piatok na bankovom fóre v Soči guvernérka ruskej centrálnej banky Elvira Nabiullinová. Informovala o tom agentúra Reuters.



Ruská centrálna banka zvýšila kľúčovú úrokovú sadzbu na svojom ostatnom zasadnutí v polovici septembra o 100 bázických bodov na 13 %. Úrokové sadzby tak zvýšila tretíkrát po sebe, pričom v auguste tak urobila mimo stanoveného zasadnutia a až o 350 bázických bodov. Reagovala tak na klesajúci kurz rubľa a ďalšie inflačné tlaky.



V tejto súvislosti Nabiullinová v Soči povedala, že nasledujúce kroky centrálnej banky budú závisieť od ďalšieho vývoja ruskej ekonomiky. Úrokové sadzby by sa mohli znížiť až potom, ako sa inflácia dostane na úroveň inflačného cieľa, teda na 4 %.



To naznačuje odklad prípadného znižovania úrokových sadzieb, keďže po zvýšení hlavnej úrokovej sadzby 15. septembra centrálna banka upravila odhad inflácie v tohto roku smerom nahor. Pôvodne udávala mieru inflácie v závere roka v rozpätí od 5 do 6,5 %, najnovšie však prognózu upravila na 6 až 7 %.