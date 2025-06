E. Nabiullinová: Rusko potrebuje uvažovať o novom modeli rastu

Petrohrad 19. júna (TASR) - Mnohé zdroje, ktoré umožnili ruskej ekonomike rásť v uplynulých dvoch rokoch pomerne vysokým tempom, sa vyčerpali. Je preto potrebné uvažovať o novom modeli hospodárskeho rastu, uviedla vo štvrtok guvernérka Ruskej centrálnej banky Elvira Nabiullinová. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.



„Dva roky sme rástli pomerne vysokým tempom vďaka tomu, že sa využili voľné zdroje vrátane naakumulovaných prostriedkov vo Fonde národného bohatstva a kapitálových rezerv bánk,“ povedala Nabiullinová na Medzinárodnom ekonomickom fóre v Petrohrade (SPIEF). „Musíme si uvedomiť, že mnohé z týchto zdrojov sú naozaj vyčerpané, musíme uvažovať o nejakom novom modeli rastu,“ zdôraznila šéfka ruskej centrálnej banky.



Minister hospodárskeho rozvoja Maxim Rešetnikov poznamenal, že model hospodárskeho rastu by sa mal zmeniť „bez revolúcií“. „Keď hovoríme o zmene modelu, s najväčšou pravdepodobnosťou hovoríme o zmene dlhodobých trendov. Z tohto hľadiska je potrebné zaoberať sa otázkami súvisiacimi s potenciálom rastu,“ povedal na petrohradskom fóre.



Do diskusie sa zapojil aj minister financií Anton Siluanov, ktorý označil súčasný ekonomický model za funkčný. „Žijeme v takom komplikovanom svete, rast Ruska presahuje 4 %, sme obklopení sankciami, zatiaľ čo vy hovoríte o zmene modelu. Mali by sme sa zamerať na technologickú suverenitu. Tento model funguje,“ poznamenal minister.