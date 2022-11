E. Nabiullinová: Sankcie Západu majú výrazný vplyv ekonomiku

Moskva 9. novembra (TASR) - Ruská ekonomika a bankový sektor zatiaľ dokázali zvládnuť výzvy, ktoré predstavujú západné sankcie, ruská centrálna banka však nemá v pláne zmierniť kapitálové kontroly, ktoré pomohli podporiť ruský rubeľ. Uviedla to šéfka ruskej centrálnej banky Elvira Nabiullinová. Upozornila však, že sankcie majú na ekonomiku výrazný vplyv. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



V jednom zo zatiaľ najsilnejších vyjadrení k západným sankciám Nabiullinová na pôde ruského parlamentu povedala, že "sankcie sú rozsiahle a ich vplyv na ruskú aj svetovú ekonomiku by sa nemal zľahčovať". Ako dodala, "nie je možné sa od nich izolovať".



Západné štáty uvalili sankcie na Rusko po februárovej invázii na Ukrajinu, pričom ich rozsah sa postupne zväčšoval. Ruské úrady dokázali situáciu relatívne rýchlo stabilizovať a Nabiullinová uviedla, že ekonomika a bankový sektor, ktoré boli hlavným cieľom sankcií, sa s nepriaznivou situáciu dokázali do veľkej miery vysporiadať.



Úvery firmám aj domácnostiam sa za obdobie január až koniec októbra medziročne zvýšili. V prípade firiem vzrástol objem úverov o 9,9 % a v prípade domácností o 6,7 %.



"Očakávame, že pozitívna dynamika v oblasti úverovania bude pokračovať a, navyše, banky budú schopné realizovať program úverových prázdnin pre mobilizovaných a členov ich rodín," dodala šéfka centrálnej banky. Na Rusov, ktorí boli mobilizovaní, ako aj ich rodiny sa vzťahuje program úverových prázdnin ako v prípade hypoték, tak aj spotrebných úverov. Prázdniny trvajú celé obdobie vojenskej služby plus 30 dní po jej skončení. Mobilizácia pritom už bez úverových prázdnin zvýšila tlak na ruské financie, dopyt spotrebiteľov a firmy.



Nabiullinová dodala, že centrálna banka nevidí dôvod na zmiernenie kapitálových kontrol vrátane obmedzení na výber peňazí v cudzej mene. Tie prispeli k posilneniu kurzu rubľa, ktorý sa tak stal najúspešnejšou menou v tomto roku.



Sankcie zasiahli príjmy Ruska z exportu tovarov, pričom analytici upozorňujú, že príjmy štátu budú ešte nižšie, než vláda zatiaľ predpokladá. Západné krajiny totiž redukujú dovoz ruskej ropy a plynu, významné exportné komodity Ruska. S tým rastie aj riziko vyššieho než pôvodne očakávaného rozpočtového deficitu.