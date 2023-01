E. Ňarjaš: J. Krúpa o mojej kvalifikácii do Tiposu vedome klame

Bratislava 16. januára (TASR) - Poslanec Národnej rady (NR) SR Erik Ňarjaš spĺňa všetky predpoklady na vykonávanie funkcie člena predstavenstva národnej lotériovej spoločnosti Tipos. Uviedol to vo svojej reakcii na pondelkové vyjadrenia poslanca opozičnej SaS Juraja Krúpu.



Práve ten by mal byť podľa Ňarjaša odvolaný, pretože nie je kompetentný viesť brannobezpečnostný výbor parlamentu. Naviac táto pozícia na základe výsledkov volieb patrí OĽANO, vďaka hnutiu má Krúpa aj poslanecký mandát. "Krúpa o mojej kvalifikácii vedome klame, rád mu moje profesionálne pozadie predstavím," zdôraznil Ňarjaš.



Pripomenul, že vyštudoval finančný manažment na Varšavskej univerzite. V minulosti pôsobil ako CEO finančnej skupiny Zebra group LLC aj platobnej inštitúcie Fondy LTD. Ako poslanec je členom Výboru NR SR pre financie a rozpočet.



"Chcem zúročiť svoje doterajšie skúsenosti v oblasti finančného manažmentu v prospech zvýšenia konkurencieschopnosti štátnej spoločnosti Tipos, a to bez akéhokoľvek nároku na odmenu," dodal Ňarjaš.



Podľa Krúpu by mal Eduard Heger (OĽANO), ktorý je dočasne poverený riadením Ministerstva financií (MF) SR, s okamžitou platnosťou odvolať z predstavenstva Tiposu poslanca a straníckeho kolegu Ňarjaša. Reagoval tak na zistenia aktuality.sk.



Bývalý minister financií Igor Matovič (OĽANO) urobil podľa portálu z Ňarjaša člena predstavenstva Tiposu len deň pred svojím oficiálnym koncom na ministerstve financií, s platnosťou od 23. decembra minulého roka. Ňarjaš za funkciu zatiaľ nedostáva plat, novú prácu vníma ako externé poradenstvo.