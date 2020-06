Rosengren: Ekonomika USA bude možno potrebovať ďalšiu finančnú podporu

Boston 19. júna (TASR) - Pokračujúce šírenie nového koronavírusu by mohlo zbrzdiť zotavovanie americkej ekonomiky z pandémie a je možné, že hospodárstvo bude potrebovať ďalšiu fiškálnu a menovú podporu. Povedal to v piatok prezident bostonskej pobočky Federálneho rezervného systému (Fed) Eric Rosengren.



Šéf bostonského Fedu zopakoval svoj názor, že nezamestnanosť v USA by mohla ku koncu tohto roka dosahovať "dvojcifernú úroveň" a varoval pred príliš rýchlym otváraním ekonomiky. "Úsilie s cieľom dostať vírus pod kontrolu nebolo zatiaľ v USA príliš úspešné," povedal Rosengren v rámci videokonferencie organizovanej Obchodnou komorou pre oblasť Providence. "V konečnom dôsledku to môže viesť k predĺženiu karanténnych opatrení, čo bude znamenať ďalšie obmedzenie spotreby, investícií a vyššiu nezamestnanosť," dodal.



Americká centrálna banka podporila ekonomiku znížením úrokových sadzieb takmer na nulu a oznámením viacerých úverových programov s cieľom zabezpečiť dostatok financií pre firmy a domácnosti. V tomto smere Rosengren uviedol, že to nemusí stačiť. "Myslím si, že aj napriek týmto nepochybne dôležitým krokom bude potrebná ďalšia podpora, ako zo strany menovej, tak aj fiškálnej politiky," dodal.