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E-shopy majú menej ako mesiac na splnenie požiadaviek o AI
August 2026 je kľúčovým termínom pre plnenie povinností pri systémoch takzvaného obmedzeného rizika.
Autor TASR
Bratislava/Praha 8. júla (TASR) - Do augustového termínu európskeho nariadenia o umelej inteligencii (AI) zostávajú menej ako štyri týždne. Platí pritom pre každý e-shop, ktorý prevádzkuje AI chatbota, alebo využíva obsah generovaný AI, teda pre veľkú časť českého a slovenského trhu. Napriek tomu Heureka Group, porovnávač cien a e-commerce platforma v strednej a východnej Európe varuje, že veľká časť obchodníkov stále nie je pripravená. Mnohí navyše nevedia, čo presne od nich regulácia vyžaduje.
August 2026 je kľúčovým termínom pre plnenie povinností pri systémoch takzvaného obmedzeného rizika. Do tejto kategórie patria práve AI chatboty a nástroje na generovanie obsahu, ktoré dnes patria k najrozšírenejším aplikáciám v e-commerce. Heureka, ktorá spolupracuje s viac ako 50.000 e-shopmi naprieč trhmi, vidí u svojich partnerov opakujúci sa vzorec - obchodníci buď nevedia, že sa na nich regulácia vzťahuje, alebo konajú na základe mylných predpokladov.
„AI Act sa netýka len technologických firiem alebo veľkých korporácií. Ak prevádzkujete e-shop s chatbotom zákazníckej podpory alebo používate AI na tvorbu produktových popisov, regulácia sa na vás vzťahuje. Otázka nie je, či sa vás to týka, ale či ste na to pripravení,“ priblížil Stanislav Sopko z Heureka Group.
Najrozšírenejším mýtom je, že ak e-shop spracúva osobné údaje zákazníkov prostredníctvom AI nástrojov, automaticky na to potrebuje ich súhlas podľa GDPR. V skutočnosti GDPR nereguluje využívanie AI ako také. Reguluje spracúvanie osobných údajov a súhlas je len jedným z viacerých platných právnych základov. Pri bežných e-commerce scenároch postačí oprávnený záujem alebo plnenie zmluvy.
Rovnako rozšírená je predstava, že obsah generovaný AI je možné bez obmedzenia voľne používať. V praxi to tak nefunguje. Prevádzkovatelia sú povinní označovať tzv. deepfake, poskytovatelia AI systémov musia označovať AI výstupy technickými prostriedkami, ako sú vodoznaky a samotné vygenerovanie loga alebo produktového obrázku nezakladá autorské práva k výsledku.
Euronariadenie o umelej inteligencii rozdeľuje AI systémy do štyroch kategórií - zakázané, vysoko rizikové, s obmedzeným rizikom a s minimálnym rizikom. Pre väčšinu e-shopov je kľúčová kategória obmedzeného rizika, kam patrí chatbot a nástroje na generovanie obsahu, s povinnosťami účinnými od augusta 2026. Vysoko riziková AI podlieha neskoršiemu, no náročnejšiemu harmonogramu.
„Väčšina e-shopov zistí, že ich situácia je zvládnuteľná hneď, ako ju reálne zmapujú. Riziko spočíva v tom, že predpokladajú, že nie je čo mapovať,“ dodal Sopko.
August 2026 je kľúčovým termínom pre plnenie povinností pri systémoch takzvaného obmedzeného rizika. Do tejto kategórie patria práve AI chatboty a nástroje na generovanie obsahu, ktoré dnes patria k najrozšírenejším aplikáciám v e-commerce. Heureka, ktorá spolupracuje s viac ako 50.000 e-shopmi naprieč trhmi, vidí u svojich partnerov opakujúci sa vzorec - obchodníci buď nevedia, že sa na nich regulácia vzťahuje, alebo konajú na základe mylných predpokladov.
„AI Act sa netýka len technologických firiem alebo veľkých korporácií. Ak prevádzkujete e-shop s chatbotom zákazníckej podpory alebo používate AI na tvorbu produktových popisov, regulácia sa na vás vzťahuje. Otázka nie je, či sa vás to týka, ale či ste na to pripravení,“ priblížil Stanislav Sopko z Heureka Group.
Najrozšírenejším mýtom je, že ak e-shop spracúva osobné údaje zákazníkov prostredníctvom AI nástrojov, automaticky na to potrebuje ich súhlas podľa GDPR. V skutočnosti GDPR nereguluje využívanie AI ako také. Reguluje spracúvanie osobných údajov a súhlas je len jedným z viacerých platných právnych základov. Pri bežných e-commerce scenároch postačí oprávnený záujem alebo plnenie zmluvy.
Rovnako rozšírená je predstava, že obsah generovaný AI je možné bez obmedzenia voľne používať. V praxi to tak nefunguje. Prevádzkovatelia sú povinní označovať tzv. deepfake, poskytovatelia AI systémov musia označovať AI výstupy technickými prostriedkami, ako sú vodoznaky a samotné vygenerovanie loga alebo produktového obrázku nezakladá autorské práva k výsledku.
Euronariadenie o umelej inteligencii rozdeľuje AI systémy do štyroch kategórií - zakázané, vysoko rizikové, s obmedzeným rizikom a s minimálnym rizikom. Pre väčšinu e-shopov je kľúčová kategória obmedzeného rizika, kam patrí chatbot a nástroje na generovanie obsahu, s povinnosťami účinnými od augusta 2026. Vysoko riziková AI podlieha neskoršiemu, no náročnejšiemu harmonogramu.
„Väčšina e-shopov zistí, že ich situácia je zvládnuteľná hneď, ako ju reálne zmapujú. Riziko spočíva v tom, že predpokladajú, že nie je čo mapovať,“ dodal Sopko.