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E-shopy zvýšili tržby o 8,1 %, čistý zisk takmer zdvojnásobili
Najvyššie tržby dosiahla spoločnosť Alza.sk, a to 617,5 milióna eur, medziročne o 14,5 % viac.
Autor TASR
Bratislava 21. novembra (TASR) - Tržby 378 slovenských e-shopov dosiahli v roku 2025 takmer 2,5 miliardy eur, čo predstavuje medziročný nárast o 8,1 %. Ich súhrnný čistý zisk sa zvýšil o 98,4 % na 53,7 milióna eur. Vyplýva to z analýzy hospodárskych výsledkov slovenských e-commerce spoločností, ktorú pripravili asociácia E-commerce Slovakia a analytická spoločnosť Valida.
Najvyššie tržby dosiahla spoločnosť Alza.sk, a to 617,5 milióna eur, medziročne o 14,5 % viac. Druhý skončil GymBeam s tržbami takmer 208 miliónov eur a medziročným rastom o 25,5 %. Výrazný nárast obratu zaznamenali aj e-shopy Datacomp, ktorému tržby stúpli o 47,8 % na 51,3 milióna eur, a eTabletka s rastom o 121,2 % na 41,5 milióna eur.
Nie všetkým veľkým hráčom sa darilo. Tržby klesli napríklad spoločnostiam Dedoles o 19,7 %, Muziker o 2,3 % a Kondela o 3,8 %. V čistom zisku dominoval GymBeam, ktorý za rok 2025 vykázal približne 7,88 milióna eur. Alza.sk dosiahla zisk 5,4 milióna eur. Výrazný medziročný nárast zaznamenali aj spoločnosti Datacomp, a to o 182,9 % na 1,39 milióna eur, a Martinus o 98,7 % na 1,32 milióna eur.
Osobitným prípadom je Dedoles, ktorého čistý zisk dosiahol takmer desať miliónov eur. Výsledok však výrazne ovplyvnil jednorazový odpis záväzkov v rámci reštrukturalizácie, preto ho nemožno priamo porovnávať s hospodárskymi výsledkami ostatných spoločností.
Najvyššiu čistú ziskovú maržu v sledovanom súbore dosiahli e-shopy Livelity/ABCzdravia (25,6 %), Kvitok (24,2 %) a MichaelaStore (23,4 %). Medzi najziskovejšie patrili aj spoločnosti CarnoMed a pharco. Podľa analýzy sú medzi e-shopmi s vysokou maržou výraznejšie zastúpené segmenty zdravia, kozmetiky a drogérie.
Práve segment zdravia, krásy a drogérie zaznamenal výrazný rast. Jeho tržby sa medziročne zvýšili o 28,7 % na 342,2 milióna eur a čistý zisk dosiahol približne 12,9 milióna eur. Na celkových tržbách sledovaných spoločností sa tento segment podieľal 13,7 %, na ich čistom zisku však až 23,7 %. Najväčší podiel na tržbách mala elektronika a spotrebiče s obratom približne 827 miliónov eur.
Výrazne rástli aj tržby v segmente auto-moto, a to o 40,4 %, a v kategórii filmov, kníh a hier o 24,3 %. Naopak, v segmente módy klesli o 16,6 %, pri erotických pomôckach o 38,7 % a pri detskom tovare a hračkách o 10,5 %.
Z regionálneho hľadiska sídlilo najviac analyzovaných spoločností v Bratislavskom kraji, kde pôsobilo 138 z celkového počtu 378 e-shopov. Vytvorili takmer polovicu celkových tržieb sledovaného súboru. Najvyššiu čistú ziskovú maržu však dosiahol Banskobystrický kraj, a to 8,78 %.
Analýza vychádza z údajov Registra účtovných závierok a vlastnej databázy e-shopov. Zahŕňa slovenské spoločnosti s ročnými tržbami nad jeden milión eur, pri ktorých sa predpokladá, že elektronický obchod tvorí viac ako polovicu ich obratu. Výsledky preto nepredstavujú celkovú veľkosť slovenského e-commerce trhu.
Najvyššie tržby dosiahla spoločnosť Alza.sk, a to 617,5 milióna eur, medziročne o 14,5 % viac. Druhý skončil GymBeam s tržbami takmer 208 miliónov eur a medziročným rastom o 25,5 %. Výrazný nárast obratu zaznamenali aj e-shopy Datacomp, ktorému tržby stúpli o 47,8 % na 51,3 milióna eur, a eTabletka s rastom o 121,2 % na 41,5 milióna eur.
Nie všetkým veľkým hráčom sa darilo. Tržby klesli napríklad spoločnostiam Dedoles o 19,7 %, Muziker o 2,3 % a Kondela o 3,8 %. V čistom zisku dominoval GymBeam, ktorý za rok 2025 vykázal približne 7,88 milióna eur. Alza.sk dosiahla zisk 5,4 milióna eur. Výrazný medziročný nárast zaznamenali aj spoločnosti Datacomp, a to o 182,9 % na 1,39 milióna eur, a Martinus o 98,7 % na 1,32 milióna eur.
Osobitným prípadom je Dedoles, ktorého čistý zisk dosiahol takmer desať miliónov eur. Výsledok však výrazne ovplyvnil jednorazový odpis záväzkov v rámci reštrukturalizácie, preto ho nemožno priamo porovnávať s hospodárskymi výsledkami ostatných spoločností.
Najvyššiu čistú ziskovú maržu v sledovanom súbore dosiahli e-shopy Livelity/ABCzdravia (25,6 %), Kvitok (24,2 %) a MichaelaStore (23,4 %). Medzi najziskovejšie patrili aj spoločnosti CarnoMed a pharco. Podľa analýzy sú medzi e-shopmi s vysokou maržou výraznejšie zastúpené segmenty zdravia, kozmetiky a drogérie.
Práve segment zdravia, krásy a drogérie zaznamenal výrazný rast. Jeho tržby sa medziročne zvýšili o 28,7 % na 342,2 milióna eur a čistý zisk dosiahol približne 12,9 milióna eur. Na celkových tržbách sledovaných spoločností sa tento segment podieľal 13,7 %, na ich čistom zisku však až 23,7 %. Najväčší podiel na tržbách mala elektronika a spotrebiče s obratom približne 827 miliónov eur.
Výrazne rástli aj tržby v segmente auto-moto, a to o 40,4 %, a v kategórii filmov, kníh a hier o 24,3 %. Naopak, v segmente módy klesli o 16,6 %, pri erotických pomôckach o 38,7 % a pri detskom tovare a hračkách o 10,5 %.
Z regionálneho hľadiska sídlilo najviac analyzovaných spoločností v Bratislavskom kraji, kde pôsobilo 138 z celkového počtu 378 e-shopov. Vytvorili takmer polovicu celkových tržieb sledovaného súboru. Najvyššiu čistú ziskovú maržu však dosiahol Banskobystrický kraj, a to 8,78 %.
Analýza vychádza z údajov Registra účtovných závierok a vlastnej databázy e-shopov. Zahŕňa slovenské spoločnosti s ročnými tržbami nad jeden milión eur, pri ktorých sa predpokladá, že elektronický obchod tvorí viac ako polovicu ich obratu. Výsledky preto nepredstavujú celkovú veľkosť slovenského e-commerce trhu.