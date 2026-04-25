< sekcia Ekonomika
„E-šmejdi“ obrali tento rok Čechov už o takmer 800 miliónov Kč
Útočníkom sa tento rok darí kradnúť ľuďom výrazne vyššie sumy než v minulých rokoch.
Autor TASR
Praha 25. apríla (TASR) - Za prvé tri mesiace tohto roka čelili klienti českých bánk takmer 24.000 útokom a prišli o dvakrát viac peňazí než pred rokom. Bankám sa pritom pomocou kontrolných mechanizmov podarilo zastaviť prevedenie zhruba 3,4 miliardy Kč na účty podvodníkov. Takmer 800 miliónov Kč sa im však zachrániť nepodarilo. Dáta za celý český bankový trh analyzovala Česká banková asociácia (ČBA), ktorej údaje zverejnil server iDNES.cz.
Útočníkom sa tento rok darí kradnúť ľuďom výrazne vyššie sumy než v minulých rokoch. Od januára do konca marca prišli klienti českých bánk celkovo o 798 miliónov Kč (32,74 milióna eur) a priemerná škoda na jedného podvedeného klienta vzrástla z minuloročných 16.000 na tohtoročných 33.460 Kč. Podľa expertov ČBA pritom 96 % obetí kyberpodvodníkov svoje peniaze už nikdy nedostane späť.
Centrum pre výskum online rizík, s ktorým ČBA spolupracuje, zachytilo za 1. kvartál tohto roka len na platformách spoločnosti Meta 22.000 reklám z účtov, ktoré systematicky prevádzkujú podvodné inzertné kampane. Podvodníci môžu na obeť zaútočiť kedykoľvek, v jej voľnom čase, ale aj v práci.
„Zatiaľ čo firmy sa už proti útokom celkom dobre zabezpečili, slabým článkom sú jednotliví pracovníci. Útočníci sa tak momentálne sústreďujú na nich. Kontakty ľahko nájdu na internete. Potom donútia napríklad konateľa alebo účtovníčku, aby odoslali peniaze z účtu. O peniaze takto prichádzajú firmy, obce, charitatívne organizácie, ale aj združenia vlastníkov,“ varuje expertka na digitálne a kartové podvody z ČSOB Andrea Komárková.
Podvodníci vo väčšine prípadov peniaze sami nekradnú, ale manipulatívnymi technikami prinútia obeť, aby im peniaze sama vydala. Mnohí sa potom hanbia, že sa nechali dobehnúť, a podvod polícii nenahlásia. Podľa ČBA len vlani polícii podvod nenahlásilo zhruba 70.000 podvedených.
Veľkú väčšinu klientov sa bankám darí včas varovať. Niektorí však na uskutočnení nebezpečnej transakcie trvajú. „Keď im voláme, že realizujú nebezpečnú transakciu, často nám neveria a trvajú na tom, že ju uskutočniť chcú,“ povedala Zdeňka Hildová, riaditeľka ČBA Educa. „Klienti sú v celom bezpečnostnom reťazci najslabším článkom, ktorý má však vždy posledné slovo. A ‚e-šmejdi' si to veľmi dobre uvedomujú,“ dodala Hildová.
(1 EUR = 24,373 CZK)
