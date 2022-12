E. Svantessonová: Švédska ekonomika bude čeliť výraznejšej recesii

Štokholm 22. decembra (TASR) - Švédska ekonomika vstúpi na budúci rok do výraznejšej a dlhšie trvajúcej recesie, než sa pôvodne predpokladalo. Uviedlo to vo štvrtok švédske ministerstvo financií, ktoré poukázalo na infláciu zasahujúcu do fungovania firiem aj domácností. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Ministerstvo najnovšie očakáva, že hrubý domáci produkt (HDP) Švédska klesne v budúcom roku o 0,7 %. V minulom mesiaci pritom očakávalo pokles o 0,4 %. Vychádza z horších odhadov inflácie, keď pôvodne počítalo s infláciou v budúcom roku na úrovni 5,2 %, teraz však odhaduje, že dosiahne 6 %.



Ministerka financií Elisabeth Svantessonová pred niekoľkými týždňami uviedla, že Švédsko čaká náročné zimné obdobie, teraz sa však ukazuje, že "zima" bude podľa všetkého trvať dlhšie, než sa predpokladalo. "Vyzerá to tak, že nepriaznivý vývoj bude pretrvávať až do roku 2024," dodala.



Napriek zhoršeniu prognózy je odhad ministerstva financií optimistickejší, než nová prognóza, ktorú v stredu (21. 12.) zverejnil švédsky ekonomický inštitút NIER. Inštitút uviedol, že v budúcom roku predpokladá pokles švédskej ekonomiky o 1,1 %. V septembri ešte odhadoval pokles na úrovni 0,1 %.



Horší než pôvodne predpokladaný vývoj očakáva švédske ministerstvo financií aj v roku 2024. Zatiaľ čo pôvodne počítalo s rastom o 2 %, teraz odhaduje, že ekonomika vzrastie v roku 2024 iba o 1 %. Situácia by sa mala zlepšiť v roku 2025, v ktorom švédske ministerstvo financií počíta s rastom na úrovni 2,7 %.



Nálada švédskych spotrebiteľov v posledných mesiacoch vytrvalo klesá a ako ukázali tento týždeň zverejnené údaje, spotrebiteľská dôvera zaznamenala v novembri jednu z najnižších úrovní v histórii. Medziročná miera inflácie vo Švédsku dosiahla minulý mesiac 11,5 %. To je najvýraznejší rast spotrebiteľských cien od februára 1991, pričom najviac rástli ceny potravín a náklady na bývanie.