< sekcia Ekonomika
E. Tomáš: Budeme aktívne hľadať prácu prepusteným zamestnancom Gaboru
Podotkol, že okres Bánovce nad Bebravou má nízku nezamestnanosť, je na úrovni viac ako tri percentá, v Trenčianskom kraji je podľa neho približne 11.000 voľných pracovných miest.
Autor TASR
Bratislava/Bánovce nad Bebravou 20. novembra (TASR) - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR sa bude aktívne podieľať na hľadaní práce pre prepustených zamestnancov z bánovského obuvníckeho závodu Gabor. Uviedol to v piatok počas tlačovej konferencie v Bratislave minister práce Erik Tomáš (Hlas-SD).
„Už nastupuje naše komando z úradov práce, ktoré budú aktívne hľadať prácu týmto ľuďom. Už aj rozhodili siete, bude vysunuté pracovisko úradu práce priamo v spoločnosti Gabor a tej časti zamestnancov budeme opäť aktívne hľadať prácu,“ vyhlásil minister.
Rezort práce tak podľa Tomáša bude postupovať rovnako ako pri predchádzajúcich prípadoch, spomenul Bukózu vo Vranove nad Topľou či spoločnosť Eterna v Bánovciach nad Bebravou, kde na jar minulého roka došlo k hromadnému prepúšťaniu. „Preplatili sme ušlé mzdy šičkám a sľúbili sme, že budeme prepusteným zamestnancom aktívne hľadať prácu. Bolo tam prepustených 297 zamestnancov, na úrade práce je ich už len sedem,“ spomenul Tomáš.
Podotkol, že okres Bánovce nad Bebravou má nízku nezamestnanosť, je na úrovni viac ako tri percentá, v Trenčianskom kraji je podľa neho približne 11.000 voľných pracovných miest.
Bánovský výrobca obuvi vo štvrtok (19. 11.) oznámil, že pristúpi k zníženiu objemu výroby, opatrenie sa podľa spoločnosti dotkne približne 380 zamestnancov, celkový počet pracovníkov tak klesne na približne 350. K znižovaniu počtu zamestnancov dôjde vo viacerých fázach, z toho väčšina v období od decembra 2026 do apríla 2027.
Zníženie objemu výroby v bánovskom závode firma odôvodnila „súčasnými ekonomickými podmienkami a s tým súvisiacim presunom výrobných kapacít do iných lokalít“. Firma deklarovala, že všetkým dotknutým zamestnancom vyplatí všetky finančné nároky, ktoré im v súvislosti so skončením pracovného pomeru prináležia.
Rozhodnutie o znížení objemu výroby a prepúšťaní vníma Výbor Základnej organizácie Odborového zväzu KOVO Gabor ako mimoriadne bolestivý zásah pre celý región. Skonštatoval, že rozsah prepúšťania je vážnym signálom prehĺbenia krízy v tomto odvetví a zhoršovania zamestnanosti nielen v bánovskom regióne.
Spoločnosť Gabor pôsobí na slovenskom trhu od roku 1996. Je stopercentnou dcérskou spoločnosťou nemeckej firmy Gabor Shoes GmbH.
„Už nastupuje naše komando z úradov práce, ktoré budú aktívne hľadať prácu týmto ľuďom. Už aj rozhodili siete, bude vysunuté pracovisko úradu práce priamo v spoločnosti Gabor a tej časti zamestnancov budeme opäť aktívne hľadať prácu,“ vyhlásil minister.
Rezort práce tak podľa Tomáša bude postupovať rovnako ako pri predchádzajúcich prípadoch, spomenul Bukózu vo Vranove nad Topľou či spoločnosť Eterna v Bánovciach nad Bebravou, kde na jar minulého roka došlo k hromadnému prepúšťaniu. „Preplatili sme ušlé mzdy šičkám a sľúbili sme, že budeme prepusteným zamestnancom aktívne hľadať prácu. Bolo tam prepustených 297 zamestnancov, na úrade práce je ich už len sedem,“ spomenul Tomáš.
Podotkol, že okres Bánovce nad Bebravou má nízku nezamestnanosť, je na úrovni viac ako tri percentá, v Trenčianskom kraji je podľa neho približne 11.000 voľných pracovných miest.
Bánovský výrobca obuvi vo štvrtok (19. 11.) oznámil, že pristúpi k zníženiu objemu výroby, opatrenie sa podľa spoločnosti dotkne približne 380 zamestnancov, celkový počet pracovníkov tak klesne na približne 350. K znižovaniu počtu zamestnancov dôjde vo viacerých fázach, z toho väčšina v období od decembra 2026 do apríla 2027.
Zníženie objemu výroby v bánovskom závode firma odôvodnila „súčasnými ekonomickými podmienkami a s tým súvisiacim presunom výrobných kapacít do iných lokalít“. Firma deklarovala, že všetkým dotknutým zamestnancom vyplatí všetky finančné nároky, ktoré im v súvislosti so skončením pracovného pomeru prináležia.
Rozhodnutie o znížení objemu výroby a prepúšťaní vníma Výbor Základnej organizácie Odborového zväzu KOVO Gabor ako mimoriadne bolestivý zásah pre celý región. Skonštatoval, že rozsah prepúšťania je vážnym signálom prehĺbenia krízy v tomto odvetví a zhoršovania zamestnanosti nielen v bánovskom regióne.
Spoločnosť Gabor pôsobí na slovenskom trhu od roku 1996. Je stopercentnou dcérskou spoločnosťou nemeckej firmy Gabor Shoes GmbH.