E. Tomáš: Celoplošná akcia opäť odhaľovala nelegálne zamestnávanie
Autor TASR
Košice 28. mája (TASR) - Na nelegálnu prácu a nelegálne zamestnávanie bola zameraná ďalšia celoslovenská akcia Národného inšpektorátu práce (NIP), ktorá sa konala 18. až 22. mája. Kontroly zahŕňali 173 agentúr dočasného zamestnávania a vykonali sa na pracoviskách firiem, kam agentúry prideľujú svojich pracovníkov. „Podozrenia z nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania sa týkajú 71 subjektov a 126 osôb,“ uviedol vo štvrtok v Košiciach minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD).
Preverovaných 173 pracovných agentúr prideľuje zamestnancov do celkovo 577 firiem. Do akcie bolo nasadených 114 inšpektorov práce, čiže takmer polovica zo všetkých inšpektorov. Celoplošná akcia sa konala v spolupráci s Policajným zborom. Inšpektoráty práce ju vykonávali mimo svojej územnej pôsobnosti na spretŕhanie možných miestnych väzieb.
„V rámci tejto celoplošnej akcie sme narazili aj na agentúru dočasného zamestnávania, ktorej bolo odobrané v minulosti povolenie vykonávať túto činnosť a napriek tomu ju vykonávala. Okamžite NIP postúpi tento podnet Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny, lebo taký je zákonný postup,“ uviedol Tomáš s tým, že tejto agentúre hrozí sankcia vo výške od 5000 do 100.000 eur.
Podobná kontrolná akcia NIP sa konala vo februári a ďalšie budú nasledovať.
