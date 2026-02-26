< sekcia Ekonomika
E. Tomáš: Celoplošná kontrola odhaľovala nelegálne zamestnávanie
Zistenia sa týkali nelegálnej práce a zamestnávania, tzv. fiktívnych živnostníkov aj nelegálneho zamestnávania pracovníkov z tretích krajín.
Autor TASR
Košice 26. februára (TASR) - Na nelegálne zamestnávanie bola zameraná celoslovenská mimoriadna akcia inšpekcie práce 17. až 21. februára. Kontroly zahŕňali 84 agentúr dočasného zamestnávania a 333 pracovísk, na ktorých tieto agentúry umiestnili svojich pracovníkov. „Podľa predbežných informácií sme zaznamenali podozrenia z nelegálneho zamestnávania a z nelegálnej práce v 42 subjektoch a dotýkalo sa to 111 osôb,“ informoval vo štvrtok v Košiciach minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD).
Generálna riaditeľka Národného inšpektorátu práce (NIP) Alena Zvarová Bašistová informovala o kontrolách a zisteniach za rok 2025 v oblasti dodržiavania zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania. Celkovo došlo k takmer 17.000 kontrolám a skontrolovaných bolo takmer 32.000 fyzických osôb vykonávajúcich prácu na pracoviskách kontrolovaných subjektov. „Počet nelegálne zamestnávaných subjektov bol takmer 700, počet nelegálne pracujúcich 1211,“ uviedla. Počet právoplatných sankcií predstavuje 735 pokút vo výške 2.620.000 eur. K prioritám NIP patrilo odhaľovanie tzv. fiktívnych živností. Inšpektorát zaznamenal oproti predchádzajúcemu roku nárast počtu subjektov, ktoré nelegálne zamestnávali - o 34 viac, ako aj nárast počtu nelegálne zamestnávaných fiktívnych živnostníkov - o 109 viac.
