E. Tomáš: Chystaná novela umožní dosadzovať politických nominantov

Bratislava 12. augusta (TASR) - Novela zákona o inšpekcii práce, ktorú pripravuje minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina), umožní pokračovať v dosadzovaní politických nominantov namiesto odborníkov na kľúčové pozície v rezorte. Uviedol to opozičný nezaradený poslanec pôsobiaci v strane Hlas-SD Erik Tomáš. O zámeroch novely existuje zatiaľ len predbežná informácia, je zverejnená na portáli Slov.lex.sk



Tomášovi sa nepáči, že novela má zaviesť, že sa pri šéfoch krajských inšpektorátov nemá vyžadovať päťročná prax inšpektora. "Argumentácia ministra Krajniaka, že chce pri výbere kandidátov uprednostniť manažérske schopnosti, je absolútne nedôveryhodná. Príkladom je samotné vymenovanie Hedvigy Machayovej za riaditeľku Národného inšpektorátu práce, ktorá v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podnikala len rok a pol, pričom firma má jedného zamestnanca a v čase menovania vykazovala stratu presahujúcu 23.000 eur," ilustroval Tomáš.



Poslanec pripomenul, že podobným spôsobom bola obsadená veľká časť riaditeľov úradov práce. Podľa jeho slov ide o politických nominantov, ktorí vlani kandidovali za Sme rodina do parlamentu, alebo sú okresnými či krajskými funkcionármi hnutia.



"Vláda sa priamo v programovom vyhlásení zaviazala, že do štátnej správy dosadí odborníkov namiesto tzv. našich ľudí. Politické nominácie OĽANO na posty prednostov okresných úradov či politické nominácie Sme rodina v rezorte práce svedčia o pravom opaku. Politika tzv. našich ľudí za tejto vlády doslova prekvitá," uzavrel Tomáš.