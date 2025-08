E. Tomáš: Ďalší konsolidačný balík ešte nie je pripravený

Bratislava 5. augusta (TASR) - Ďalší konsolidačný balík ešte nie je pripravený a rovnako nie sú jasné ani opatrenia vyplývajúce z neho. Vyhlásil to v utorok na tlačovej konferencii minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD), pričom reagoval na vyjadrenia opozície, že niektoré konsolidačné opatrenia má už vláda pripravené.



Zdôraznil, že ani pri ďalších konsolidačných opatreniach nebude strana Hlas-SD súhlasiť so znižovaním sociálneho štandardu ľudí a odvodov do druhého piliera. Ďalej sa vyjadril aj k téme stanovenia minimálnej mzdy na budúci rok, pričom od sociálnych partnerov zatiaľ nemá informáciu o dohode, respektíve nedohode. Sociálni partneri budú mať podľa neho poslednú šancu na dohodu o výške minimálnej mzdy na zasadnutí Hospodárskej a sociálnej rady (HSR), ktorá sa uskutoční 18. augusta. V prípade, že k dohode nedôjde, tak po 31. auguste začne platiť automat na minimálnu mzdu.



„V rezorte práce, sociálnych vecí a rodiny sme presadili nový automat, minimálna mzda už bude predstavovať 60 % priemernej mzdy, takže ak sa sociálni partneri nedohodnú, minimálna mzda na budúci rok porastie o 99 eur, teda takmer o 100 eur na 915 eur,“ dodal Tomáš.