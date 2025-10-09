< sekcia Ekonomika
E. Tomáš: Deficit Sociálnej poisťovne sa zníži na 2,3 miliardy eur
Toto zníženie by sa malo podľa Tomáša udiať aj v dôsledku opatrenia voči zamedzeniu fiktívnej dočasnej práceneschopnosti (PN).
Autor TASR
Bratislava 9. októbra (TASR) - Deficit Sociálnej poisťovne (SP), ktorý tento rok dosahuje takmer tri miliardy eur, sa v roku 2026 zníži na 2,3 miliardy eur. Vo štvrtok to povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD) na tlačovej konferencii Hlasu-SD.
Toto zníženie by sa malo podľa Tomáša udiať aj v dôsledku opatrenia voči zamedzeniu fiktívnej dočasnej práceneschopnosti (PN). Ku koncu tohto roka ušetrí SP na fiktívnych PN 150 miliónov eur. „Už teraz pripravujeme veľmi rýchlo ďalšie sprísnenie legislatívy smerom k PN, ktoré by malo šetriť prostriedky aj na budúci rok,“ uviedol Tomáš.
V rámci štátneho rozpočtu na budúci rok chce Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR podľa neho šetriť na tovaroch a službách, zahraničných cestách, ale i prepúšťaním zamestnancov, ktorí patria pod rezort, pričom týkať sa to bude najmä pracovníkov na úradoch práce. Šéf rezortu práce pripomenul, že už minulý rok prepustilo MPSVR desať percent zamestnancov.
Ďalšie zmeny, ktoré prispejú k zníženiu výdavkov, sa podľa neho týkajú nastolenia poriadku v sociálnych dávkach. Ide napríklad o dávku v hmotnej núdzi a projekt Práca namiesto dávok, ktorého princípom je, že každý, kto odmietne vhodnú pracovnú ponuku z úradu práce, príde o pomoc v hmotnej núdzi, respektíve mu bude krátená. Rovnako je to aj krátenie dávky v nezamestnanosti od štvrtého mesiaca, čím chce MPSVR motivovať ľudí, aby čím skôr nastúpili na pracovný trh.
„Naša cesta je robiť poriadok v sociálnych dávkach, teda aby na ne mali nárok tí, ktorí ich potrebujú,“ dodal Tomáš s tým, že takto si predstavuje opatrenia v rámci konsolidácie. Zdôraznil, že 94 % všetkých výdavkov MPSVR ide na sociálne dávky, avšak rezort prispeje šetrením vo zvyšných šiestich percentách.
Okrem toho predstavil aj ďalšie zmeny, ktoré chystá rezort práce. Ministerstvu financií sa chystá predstaviť návrh inšpirovaný maďarským modelom. Jeho princípom je, že ak si mladí ľudia založia rodinu a zoberú si hypotekárny úver, prípadne úver na dieťa, tak podľa počtu detí by im mohol štát pomáhať so splátkou úverov alebo hypoték. Ďalším návrhom bude, aby matka, ktorá má minimálne štyri a viac detí, neplatila daň z príjmu.
