E. Tomáš: Do programu pomoci jednorodičom sa prohlásilo 3903 záujemcov
Zakladateľka neziskovej organizácie Jeden rodič Eva Marková je podľa svojich slov pozitívne prekvapená, koľko ľudí chodí do poradní komplexnej pomoci a žiada o prihlásenie sa do programu.
Autor TASR
Bratislava 12. marca (TASR) - Pomoc jednorodičom už funguje v praxi a je o ňu veľký záujem. Za prvé týždne, počas ktorých program funguje, sa doň do 11. marca prihlásilo 3903 záujemcov. Uviedol to vo štvrtok na brífingu minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš (Hlas-SD), ktorý vyzval ďalších osamelých rodičov, aby navštívili najbližšiu poradňu komplexnej pomoci vo svojom okolí.
„Za tie prvé týždne, počas ktorých tento program funguje, sa nám prihlásilo do nášho programu už takmer 4000 záujemcov. K včerajšiemu dňu (11. 3.) je to presne 3903 záujemcov a z toho je 80 %, teda väčšina, samoživiteliek, osamelých matiek,“ spresnil.
„Nás veľmi teší mimoriadny záujem o tento program a týmto chcem pozvať aj ďalších osamelých rodičov, aby navštívili najbližšiu poradňu komplexnej pomoci v ich okolí. Je veľmi ľahko dohľadateľná, či už na stránkach ústredia práce, alebo na stránke ministerstva práce, dokonca na mojom profile,“ priblížil.
Zakladateľka neziskovej organizácie Jeden rodič Eva Marková je podľa svojich slov pozitívne prekvapená, koľko ľudí chodí do poradní komplexnej pomoci a žiada o prihlásenie sa do programu. „Je veľmi dôležité, aby si ľudia uvedomili a najmä tí (osamelí) rodičia, že ak oni sa do toho vložia a budú spolupracovať s odbornými poradcami v poradniach, tak ich život sa zlepší a skvalitní,“ podčiarkla Marková.
Štát odštartoval 9. februára projekt pomoci jednorodičom, samoživiteľom či osamelým rodičom. Ide o dvojročný pilotný projekt, ktorý bude celý financovaný z eurofondov. Partnermi Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v programe sú mimovládne organizácie Jeden rodič, My mamy a Centrum Slniečko, ako aj rezortný Inštitút pre výskum práce a rodiny.
V poradniach komplexnej pomoci pracuje sociálny pracovník, ekonóm, právnik, psychológ a k nim špeciálne pre program vytvorili dve nové pozície len pre jednorodičov - sprievodca osobnou skúsenosťou a manažér prípadu. Pilotný projekt trvá dva roky, ale samotný program, do ktorého budú ľudia zapojení, potrvá pre každého rok. Jednorodič s jedným dieťaťom dostane 100 eur, s dvomi deťmi 150 eur a s tromi a viac deťmi 200 eur. O príspevok budú môcť požiadať v treťom mesiaci účasti v programe a budú ho dostávať počas roka.
