E. Tomáš: Do Práva na prvé zamestnanie sa zapojilo 137 zamestnávateľov

Bratislava 2. mája (TASR) – Projekt Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Právo na prvé zamestnanie firmy zaujal. Za dva týždne od jeho spustenia 15. apríla poslalo žiadosť o podporu pracovných miest pre mladých ľudí, ktorí si nevedia nájsť prácu, 137 zamestnávateľov a ich počet stúpa, uviedol vo štvrtok po rokovaní vlády minister práce Erik Tomáš (Hlas-SD).



Na projekt má rezort vyčlenených 13 miliónov eur a jeho realizácia je naplánovaná do konca tohto roka. "Vyzerá to tak, že po takto podporovaných pracovných miestach mladých ľudí sa len tak zapráši," povedal Tomáš. Dodal, že v súčasnosti je na Slovensku nezamestnaných 6446 absolventov, ale mladých ľudí do 29 rokov je nezamestnaných viac ako 37.000. Podľa ministra by sa mohlo v rámci projektu zamestnať 1600 ľudí.



Projekt spočíva v tom, že štát preplatí 90 % z celkovej ceny práce zamestnanca, maximálne však vo výške 1318 eur. Finančný príspevok dostanú zamestnávatelia, ktorí príjmu uchádzačov o zamestnanie z oprávnenej cieľovej skupiny projektu. Jednou z podmienok je uzatvorenie pracovného pomeru na dobu určitú s podmienkou zamestnávania po dobu minimálne 12 mesiacov, poprípade na dobu neurčitú. Rozsah uzavretého pracovného pomeru musí byť najmenej polovica týždenného pracovného času.