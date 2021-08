E. Tomáš: Dôchodková reforma môže výrazne znížiť budúce dôchodky

Bratislava 3. augusta (TASR) - Dôchodková reforma z dielne ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Milana Krajniaka (Sme rodina) môže výrazne znížiť budúce dôchodky. Upozornil na to opozičný nezaradený poslanec a zároveň podpredseda strany Hlas-SD Erik Tomáš.



Odvoláva sa pritom na časť novely zákona o sociálnom poistení, ktorá upravuje vzorec výpočtu dôchodkov. Toto ustanovenie má podľa Tomášových slov znižovať dôchodkovú hodnotu zo 100 na 95 % a, navyše, tá sa bude po novom zrejme odvíjať od celoročnej výšky priemernej mzdy spred dvoch rokov. V praxi tak nové dôchodky oproti súčasnému modelu klesnú podľa neho až o niekoľko desiatok eur.



"Napríklad, ak by reforma začala platiť už v tomto roku, tak ľudia zarábajúci priemernú mzdu by dostali dôchodok nižší o 32 eur mesačne. V prípade ľudí, ktorí odídu do dôchodku až v roku 2023, keď majú zmeny nadobudnúť účinnosť, to môže byť ešte viac," ilustroval Tomáš.



Dodal, že vláda šetrenie na úkor budúcich dôchodcov sama priznáva aj v dôvodovej správe k zákonu, v ktorej sa presne píše: "V záujme zabezpečenia dlhodobej udržateľnosti dôchodkového systému a nivelizácie rozdielu medzi dôchodkami priznávanými v jednotlivých rokoch sa navrhuje korekcia aktuálnej dôchodkovej hodnoty."



"Inými slovami povedané, vláda ide znižovať výdavky dôchodkového systému zásahom do rastu budúcich dôchodkov, čo bude v konečnom dôsledku znamenať ich výrazne zníženie," upozornila mimoparlamentná strana.



Tomáš kritizuje, že vláda už potrápila súčasných seniorov a teraz si robí zálusk na tých budúcich. "Spozornieť by mali aj mladší ľudia, lebo sa to týka už aj ich," uzavrel Tomáš s tým, že dúfa, že novela v takejto podobe v parlamente neprejde.