E. Tomáš: Dôchodkový strop by mal byť aspoň pre manuálne pracujúcich

Bratislava 24. mája (TASR) - Dôchodkový strop by mal byť zavedený minimálne pre manuálne pracujúcich ľudí. Uviedol to minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD) v relácii STVR Sobotné dialógy v diskusii s opozičnou poslankyňou parlamentu Irenou Bihariovou (PS).



„Bude to otázka tohto volebného obdobia, lebo je to v programovom vyhlásení vlády. Myslím si, že tí ľudia, ktorí ťažko manuálne pracujú, u nich by mali byť nejaké dôchodkové stropy,“ spresnil Tomáš. Dôchodkový strop bol podľa neho už schválený na 64 rokoch, pravicové vlády ho však zrušili, dôchodkový vek sa teraz zvyšuje na základe dĺžky dožitia.



„Neviem povedať, či o 20 rokov budeme mať nové technológie v zdravotníctve a tento sektor sa zlepší natoľko, že si budeme môcť dovoliť povedať, že naši seniori sú v dobrej kondícii na to, aby sme posunuli dôchodkový vek. V zásade si nemyslím, že toto je ten trend a toto ten zlatý grál, ktorý máme hľadať. Myslím si, že by sme mali dokázať vyprodukovať ako krajina čo najviac bez toho, aby sme museli kvôli tomu robiť v chorobe, v starobe do sto rokov,“ reagovala na dôchodkové stropy poslankyňa.



Tomáš spresnil, že je prvých 58.000 seniorov, ktorí už poberajú dôchodok z prvého aj z druhého dôchodkového piliera. Ukázalo sa, že 95 % z nich má o takmer 50 eur mesačne v priemere nižšie dôchodky, ako keby zostali len v prvom pilieri. „Celá debata je len o tom, či neumožniť určitej skupine ľudí slobodne sa rozhodnúť, či chcú vyššie alebo nižšie dôchodky. Toto všetko závisí od debaty s dôchodkovými správcovskými spoločnosťami. Mali sme už dve alebo tri stretnutia. Tie diskusie prebiehajú korektne,“ vysvetlil.



Tomáš upozornil, že prípadné otvorenie 2. dôchodkového piliera by malo minimálny pozitívny vplyv na konsolidáciu verejných financií. Ak by odišlo z druhého piliera 100.000 ľudí, štát by na tom získal podľa neho len 60 miliónov eur.



Konsenzus na mene kandidáta na guvernéra Národnej banky Slovenska (NBS) podľa Tomáša ešte nie je. „Nemám informácie z koaličnej rady, lebo nebol som teraz jej účastníkom, či už je nejaká dohoda alebo nie,“ spresnil. Otázka o voľbe guvernéra NBS je podľa Tomáša predčasná. „Nerád by som hovoril o stratégii Hlasu,“ poznamenal.



Minister práce nechcel komentovať kauzu haciend a dotácií z Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA). „Nie som v strane Smer-SD päť rokov, zavolajte si predstaviteľov Smeru. Ja haciendu nemám,“ podčiarkol Tomáš.



Bihariovú pri kauze haciend prekvapila drzosť, že niekto takýmto spôsobom čerpal eurofondy. Ide podľa nej o akúsi karpatskú kultúru v prístupe k čerpaniu verejných zdrojov, kde sa nositelia ani nepokúšali dať pri ich čerpaní „aspoň nejakú fasádu“. Išlo podľa nej o „hrubú zlodejinu“.