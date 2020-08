E. Tomáš: Kauza advokáta Miškoviča sa týka aj premiéra Igora Matoviča

Bratislava 26. augusta (TASR) – Kauza štátnych zákaziek pre advokátsku kanceláriu Michala Miškoviča sa týka aj premiéra Igora Matoviča (OĽaNO). Povedal to v stredu na brífingu nezaradený opozičný poslanec Erik Tomáš, podľa ktorého sa súťaží na právne služby štátnych inštitúcií zúčastňovali štyri rovnaké právnické kancelárie a jedna z nich, Prosman & Pavlovič, Matoviča zastupovala v súdnych sporoch. Poslanci okolo bývalého premiéra Petra Pellegriniho (nezaradený) podľa Tomáša zvažujú podanie podnetu na Úrad pre verejné obstarávanie, Najvyšší kontrolný úrad, ale aj na políciu.



"V troch štátnych inštitúciách súťažili len štyri firmy. Štyri rovnaké firmy sa vystriedali v údajnej súťaži," upozornil Tomáš. "Jednou z týchto advokátskych kancelárií, ktorá sa podieľala na týchto do očí bijúcich fingovaných súťažiach, bola dvorná kancelária pána Matoviča, ktorá ho zastupuje v osobných sporoch," dodal poslanec, podľa ktorého majú k sebe blízko aj ďalšie tri advokátske kancelárie, ktoré sa na súťažiach zúčastnili.



Tomášov kolega, poslanec Matúš Šutaj Eštok pripomenul, že Michal Miškovič je v súčasnosti stíhaný za údajné falšovanie podpisov, no zároveň je poradcom ministra financií Eduarda Hegera(OĽaNO) a členom legislatívnej rady vlády. Miškovičova kancelária získala v poslednom čase zákazky od štátnych inštitúcií pod gesciou Ministerstva financií (MF) SR, Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR a Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR vo výške viac ako 800.000 eur.



Poslanci majú údajne konkrétne informácie o netransparentnom vyhlásení súťaže na MŽP SR, ktoré podľa Eštóka mohol v závere marca rozoslať z počítača na sekretariáte rezortu sám Miškovič. Navyše je podľa Eštóka v spise na verejné obstarávanie právnych služieb na tomto ministerstve napísané, že právne kancelárie boli oslovené priamo na pokyn ministra Jána Budaja (OĽaNO). MŽP podľa poslanca vyhlásilo verejné obstarávanie napriek tomu, že už malo podpísaný kontrakt s právnickou kanceláriou Soukeník - Štrpka.