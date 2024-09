E. Tomáš: Kľúč na upokojenie situácie v koalícii má v rukách premiér

Bratislava 23. septembra (TASR) - Kľúč na upokojenie situácie v koalícii má v rukách premiér Robert Fico (Smer-SD). Spor už nie je iba medzi stranou Hlas-SD a SNS, ale ide už o spor v rámci celej vládnej koalície. Uviedol to minister práce a podpredseda strany Hlas-SD Erik Tomáš.



"Hlas nechce nič iné iba jasné dodržiavanie koaličnej dohody a programového vyhlásenia vlády (PVV). Súčasťou dohody je, že post predsedu Národnej rady SR patrí strane Hlas," povedal Tomáš. Pokračoval, že súčasťou PVV je prijatie 13. dôchodku vo výške priemerného dôchodku a stanovenie novej minimálnej mzdy vo výške viac ako 60 percent priemernej mzdy.



"Nerozumiem, prečo sa zákon o minimálnej mzde stále odkladá, a nerozumiem, prečo Andrej Danko (SNS) má zrazu ambíciu spochybňovať 13. dôchodok," poznamenal minister. Pokiaľ sa dohody dodržiavať nemajú, pýta sa, aký zmysel má táto vládna koalícia. Dodal, že nesúhlasil so zmenami v sociálnej oblasti a vie to celá koalícia. Na tri dni bola preto vyvolaná koaličná kríza.



Tomáš si zároveň nevie predstaviť, že by vymenili ministerku zdravotníctva Zuzanu Dolinkovú (Hlas-SD), ktorú cez víkend Danko skritizoval. "Ak ma niekto robiť personálne zmeny týkajúce sa nominantov konkrétnych strán, tak to ma robiť konkrétna strana a nemá nás k tomu vyzývať koaličný partner," poznamenal podpredseda Hlasu-SD. Dôvod na výmenu Dolinkovej nevidí, Hlas-SD tiež nebude s opozíciou hlasovať za jej odvolanie v parlamente. Tomáš priblížil, že v utorok (24. 9.) bude rokovať predsedníctvo Hlasu-SD.



Koaličná SNS sa v pondelok doobeda ohradila voči útokom Hlasu-SD a obviňovaniu z klamstiev. "Za dôchodky zodpovedá minister Erik Tomáš. SNS zastáva názor, že by rodičovský dôchodok mal ostať nezmenený. Nekoncepčným nastavením 13. dôchodku však Erik Tomáš ohrozil výšku rodičovského dôchodku," skonštatovala strana.



Dolinková je podľa SNS povinná predložiť opatrenia tak, aby bolo jasné, aké nemocnice štát ide budovať a ako nastaví sieť nemocničnej zdravotnej starostlivosti vrátane dobrého hospodárenia Všeobecnej zdravotnej poisťovne. "Erik Tomáš ako minister práce, sociálnych vecí a rodiny sa nemôže zbaviť zodpovednosti za to, aká bude výška dôchodkov. Je plne v jeho rukách, či nastaví 13. dôchodok, alebo zachová rodičovský príspevok," tvrdí strana.



SNS preto vyzýva na jednotu v koalícii a súčasne apeluje na každého ministra, že sa nemôže zbaviť svojej rezortnej zodpovednosti útokmi na koaličných partnerov.