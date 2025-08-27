E. Tomáš: Konsolidácia sa žiadnym spôsobom nedotkne druhého piliera

< sekcia Ekonomika
Pripomenul, že jeho cieľom bolo, aby sa odvody do druhého piliera neznižovali, avšak ešte v máji tohto roka pripustil debatu o jeho otvorení, či sa ľuďom v ňom oplatí zostať.
Autor TASR
Bratislava 27. augusta (TASR) - Konsolidácia sa žiadnym spôsobom nedotkne druhého piliera a nebudú sa doň znižovať ani odvody. V ďalšom konsolidačnom balíku nebude ani žiadny iný zásah do druhého piliera. V stredu to na tlačovej konferencii povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD).
„Napriek strašeniu opozície sa odvody do druhého piliera neznížia, a to už druhý rok po sebe. Som rád, že naši koaliční partneri, predovšetkým premiér Robert Fico a minister financií Ladislav Kamenický (obaja Smer-SD), si vypočuli a aj akceptovali naše racionálne a odborné argumenty,“ uviedol Tomáš.
Pripomenul, že jeho cieľom bolo, aby sa odvody do druhého piliera neznižovali, avšak ešte v máji tohto roka pripustil debatu o jeho otvorení, či sa ľuďom v ňom oplatí zostať. Napriek tomu, že prebehlo niekoľko rokovaní aj s opozíciou, tak jej predstavitelia podľa neho spustili hoaxovú kampaň o krádeži dôchodkov zo strany štátu či znížení odvodov do tohto piliera zo štyroch na dve percentá. Preto chce minister práce vytvoriť oficiálnu pracovnú skupinu, ktorá sa bude venovať téme druhého piliera a nebude pracovať pod tlakom času alebo konsolidácie. Pozvať do nej chce zástupcov dôchodkových správcovských spoločností aj predstaviteľov opozície.
Témami rokovaní tejto pracovnej skupiny by malo byť ústavné ukotvenie minimálnej výšky odvodov do druhého piliera či poskytnutie slobodnej možnosti ľuďom rozhodnúť sa, či chcú v ňom zostať, alebo nie. Ďalšou z diskusií by mala byť aj voľba výberu buď automatického alebo dobrovoľného vstupu do druhého piliera, pričom dobrovoľný vstup by podľa šéfa rezortu práce výrazne stabilizoval dôchodkový systém na Slovensku smerom k Európskej komisii. Štvrtým okruhom je investovanie časti úspor z druhého piliera do slovenských projektov. „Tento systém druhého piliera nie je dobre nastavený a je neprehľadne nastavený v dôsledku zásahov aj ľavicových, ale aj pravicových vlád,“ uzavrel Tomáš.
Dodal, že pri zostavovaní ďalších konsolidačných opatrení je naďalej pre koaličnú stranu Hlas-SD červenou čiarou okresávanie sociálnych benefitov, ako sú prorodinné, dôchodkové alebo tie pre odkázaných ľudí.
