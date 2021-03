E. Tomáš: Krajniakov odchod je pre sociálnu oblasť dobrou správou

Bratislava 16. marca (TASR) - Rozhodnutie ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Milana Krajniaka (Sme rodina) podať demisiu a vzdať sa tak svojej funkcie, je pre sociálnu oblasť dobrou správou. Myslí si to podpredseda strany Hlas-SD Erik Tomáš, napísal to na sociálnej sieti. Odchod ministra Krajniaka zo stoličky šéfa rezortu práce však považuje za neskorý.



"Skutočné dôvody, pre ktoré minister práce Krajniak podal demisiu, sa dozvieme neskôr alebo možno vôbec. Hádam nikto neverí oficiálnej verzii, podľa ktorej má vraj jeho odchod 'pomôcť ukončiť' koaličnú krízu," podotkol Tomáš s tým, že to podľa neho nemá žiadnu logiku, lebo Krajniakovo meno v aktuálnych mocenských hrách vôbec nefigurovalo.



"V každom prípade je jeho demisia pre sociálnu oblasť dobrou správou. Škoda len, že prichádza až príliš neskoro," podotkol Tomáš. Krajniakovo rozhodnutie odísť podľa Tomáša prišlo neskoro pre dôchodcov, pracujúcich, mladé rodiny, slabých a odkázaných. "Minister Krajniak totiž po sebe zanecháva doslova antisociálnu spúšť. Jeho kroky pripomínali smutnú éru neslávne známeho predchodcu Ľudovíta Kaníka, ktorý si vyslúžil prezývku sociálny netvor," dodal Tomáš.



Tomáš opäť kritizuje Krajniaka za zrušenie viacerých kľúčových sociálnych opatrení zavedených predchádzajúcimi vládami, za ktoré on i jeho hnutie Sme rodina ešte v opozícii dokonca hlasovali. "Dôchodcovia tak prišli o 13. dôchodok, nízkopríjmoví zamestnanci o vyššiu minimálnu mzdu, ťažko pracujúci o vyššie príplatky za prácu v noci či počas sviatkov a víkendov, deti o obedy zadarmo," vymenoval Tomáš s tým, že všetci títo ľudia sa stali obeťami kolosálneho volebného podvodu.



"Odborári už nevedeli prísť ministrovi ani na meno a ich masovým protestom zabránil len núdzový stav v krajine," podotkol tiež Tomáš a svoju reakciu na Krajniakovu demisiu uzavrel domnienkou, že minister sa do učebníc dejepisu zapíše nie ako minister sociálnych, ale ako minister antisociálnych vecí.