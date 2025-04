E. Tomáš kritizoval opozíciu za slová o ukončení výroby vo firme Ecco

Bratislava 16. apríla (TASR) - Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD) kritizoval opozíciu za šírenie nepravdivých informácií o tom, prečo spoločnosť Ecco v Martine ukončí svoju výrobu. Nie je to z dôvodu zavedenia transakčnej dane či zlej politickej orientácie vlády, ale preto, že spoločnosť nemá dostatok zákaziek. V stredu na tlačovej konferencii tak reagoval Tomáš na avizované prepúšťanie zamestnancov v tejto spoločnosti.



„Spoločnosť Ecco v Martine končí preto, že došlo k výrazným zmenám na globálnych trhoch so segmentom, ktorému sa oni venujú, a preto šesť fabrík, ktoré majú v Európe, ale aj v Ázii, jednoducho už nemá dostatok zákaziek a musí niektoré fabriky zatvárať. Čiže problém nie je slovenské špecifikum, ale opäť nejaká medzinárodná situácia,“ povedal Tomáš.



Zároveň priblížil, že generálny riaditeľ spoločnosti Petr Milan ho ubezpečil o tom, že všetky záväzky si firma voči zamestnancom vysporiada. V prípade, že by sa to nestalo, tak zasiahne Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR spolu so Sociálnou poisťovňou a zabezpečí preplatenie ušlých miezd alebo odstupného z garančného fondu pod taktovkou poisťovne.



„Okamžite sme aktivovali všetky úrady práce, nielen Úrad práce v Martine, ale aj všetky úrady práce v okolí, aby týmto ľuďom, teda pokiaľ dôjde k prepúšťaniu, lebo zatiaľ nebolo nahlásené hromadné prepúšťanie, ale pokiaľ k nemu dôjde, hľadali nové pracovné miesta,“ dodal Tomáš.