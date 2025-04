E. Tomáš: Lowa ponúkla zamestnancom z Handlovej odstupné i prácu

Handlová/Martin 17. apríla (TASR) - Spoločnosť Lowa Production ponúkla zamestnancom zo svojej pobočky v Handlovej, kde končí s výrobou, odstupné i prácu v iných svojich závodoch. Uviedol to vo štvrtok na tlačovom brífingu v Martine minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš (Hlas-SD).



Tomáš zároveň zdôraznil, že firma na Slovensku nekončí. „Je to obrovská spoločnosť, ktorá zamestnáva 1590 ľudí. Ukončuje len jednu zo svojich prevádzok, ktorá zamestnáva, myslím, 150 ľudí, ktorým okamžite ponúkla odstupné a prácu vo svojej materskej spoločnosti a vo svojej ďalšej pobočke,“ priblížil minister a pripomenul, že materskú spoločnosť má v Bošanoch v okrese Partizánske a na Slovensku má i ďalšie pobočky.



Spoločnosť ukončí svoju výrobu v Handlovej k 31. augustu tohto roka. Vo svojom stanovisku TASR informovala, že „prehodnocuje svoju priemyselnú štruktúru s cieľom zvýšiť efektivitu výroby a posilniť synergiu medzi rôznymi spoločnosťami v rámci skupiny“. Toto rozhodnutie je podľa nej súčasťou širšieho strategického plánu, ktorý má za cieľ optimalizovať výrobu medzi jednotlivými závodmi, zosúladiť technológie a know-how tak, aby čo najlepšie reagovali na požiadavky globálneho trhu.



Lowa vo svojom stanovisku nespresnila, koľkých zamestnancov sa toto jej rozhodnutie dotkne, podotkla však, že „v úzkej spolupráci s partnermi aktívne pracuje na zabezpečení čo najlepšej podpory pre dotknutých zamestnancov vrátane príležitostí na presun do iných pozícií a zodpovedného prechodného procesu s rešpektom k pracovníkom“.



Firma sa zaoberá výrobou športových topánok, patrí do holdingu Tecnica Group, ktorá okrem športovej obuvi vyrába i lyžiarsku výstroj, kolieskové korčule a snehule. Svoje výrobky exportuje do viac ako 80 krajín na svete.