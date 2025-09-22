< sekcia Ekonomika
E. Tomáš: Miera nezamestnanosti v auguste opäť mierne klesla
Osem mesiacov po sebe klesá aj počet dlhodobo nezamestnaných ľudí, ktorí si nedokážu nájsť prácu dlhšie ako jeden rok, skonštatoval minister.
Autor TASR
Krušovce 22. septembra (TASR) - Miera nezamestnanosti na Slovensku v auguste mierne poklesla oproti predchádzajúcemu mesiacu. Podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku na počte obyvateľov v produktívnom veku dosiahol hodnotu 3,85. „Ešte dôležitejšie je to, že v tomto roku sa pohybujeme na historicky najnižších hladinách miery nezamestnanosti v histórii Slovenska,“ skonštatoval minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD) počas výjazdu v spoločnosti ZKW v Krušovciach v okrese Topoľčany.
Osem mesiacov po sebe klesá aj počet dlhodobo nezamestnaných ľudí, ktorí si nedokážu nájsť prácu dlhšie ako jeden rok, skonštatoval minister. V auguste nemal ani jeden okres na Slovensku nezamestnanosť vyššiu ako desať percent. „Dokonca aj okres Rimavská Sobota, ktorý je dlhodobo známy tým, že je tam najvyššia miera nezamestnanosti, klesol pod desať percent,“ potvrdil Tomáš.
Na Slovensku je aktuálne evidovaných približne 165.000 nezamestnaných, z toho je 140.000 disponibilných. V auguste mali k dispozícii viac ako 107.000 voľných pracovných miest.