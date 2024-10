E. Tomáš: Minimálna mzda sa v roku 2026 zvýši o približne sto eur

Bratislava 23. októbra (TASR) - Minimálna mzda sa v roku 2026 podľa kvalifikovaných odhadov zvýši v medziročnom porovnaní o približne sto eur. V nasledujúcom roku by mala byť minimálna mzda na úrovni 816 eur, pričom v nasledujúcom roku by mala dosiahnuť sumu 920 eur. Vplyvom ďalšieho rastu by sa mala následne v roku 2027 dostať na úroveň 970 eur, uviedol to v stredu po schválení novely zákona o minimálnej mzde minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD).



"Tu máte možnosť vidieť, ako nová legislatíva zmení celú situáciu. V roku 2025 je určená minimálna mzda ešte po starom, keďže nedošlo k dohode medzi sociálnymi partnermi v tomto roku a starý automat určoval túto minimálnu mzdu, tak minimálna mzda v roku 2025 je 816 eur. Ale keď sa v budúcom roku sociálni partneri nedohodnú, nový automat už stanoví minimálnu mzdu omnoho vyššiu ako bola doteraz," uviedol Tomáš.



Rýchlejší rast minimálnej mzdy by mal znamenať taktiež rýchlejšie stúpanie za príplatky za prácu v noci a počas víkendov. V tejto súvislosti minister poukázal na fakt, že zvýšenie automatu z 57 % na 60 % bude predstavovať rozdiel na príplatkoch v hodnote 11 miliónov eur pri súčasnom celkovom objeme 800 miliónov eur. Toto navýšenie tak považuje za zvládnuteľné pre podnikateľský sektor.



Novelou zákona by sa malo zároveň posilniť kolektívne vyjednávanie. Kolektívne zmluvy vyššieho stupňa by mali byť rozšírené tak, že pokiaľ sa reprezentatívne organizácie odborov a zamestnávateľov v konkrétnom sektore dohodnú na nových podmienkach, tieto podmienky budú platiť pre všetkých zamestnancov v konkrétnom sektore, doplnil Tomáš.



"My týmto balíkom, touto legislatívou, napĺňame európsku smernicu, pretože európska smernica požaduje od svojich členských štátov primeranú minimálnu mzdu, ako aj posilnenie kolektívneho vyjednávania. A som rád, že sme to stihli v čase na to určenom, pretože mali sme to stihnúť do polovice novembra," uzavrel šéf rezortu.