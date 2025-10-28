Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
E. Tomáš: MPSVR chce sprísniť pravidlá pre sociálne podniky

Na snímke minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš (Hlas-SD). Foto: TASR - Jakub Kotian

Správu aktualizujeme.

Autor TASR
Bratislava 28. októbra (TASR) - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR chce sprísniť pravidlá pre fungovanie sociálnych podnikov. Rezort už v súčasnosti predložil novelu zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch do medzirezortného pripomienkového konania. Platiť by mohla už od 1. januára 2026, keďže ministerstvo ju chce predložiť na novembrové rokovanie Národnej rady (NR) SR v skrátenom legislatívnom konaní. Uviedol to v utorok na tlačovej konferencii minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD).





