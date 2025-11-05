< sekcia Ekonomika
E. Tomáš: Na vyplatenie stabilizačného príspevku pôjde 21 miliónov eur
Spresnil, že zamestnanci sa budú v rámci tohto príspevku deliť do troch kategórií.
Autor TASR
Bratislava 5. novembra (TASR) - Na vyplatenie stabilizačného príspevku pre odborných zamestnancov v sociálnych službách pôjde 21 miliónov eur. Tento príspevok sa týka verejných aj neverejných poskytovateľov týchto služieb, teda zamestnancov v pobytových a ambulantných zariadeniach, v domácej opatrovateľskej službe či terénnych pracovníkov, ktorí sa starajú o odkázaných ľudí v domácom prostredí. Uviedol to minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD) po stredajšom rokovaní vlády.
„Reagujeme tak na stav, ktorý nastal, že v štátnej a verejnej službe sa nebudú valorizovať platy. A ja som hneď vzápätí, keď táto informácia prenikla na verejnosť, oznámil, že sa budem pokúšať o to, aby sme minimálne v oblasti poskytovania sociálnych služieb poskytli tento stabilizačný príspevok pre rok 2026,“ povedal Tomáš s tým, že tento stabilizačný príspevok je pokračovaním toho súčasného, ktorý končí v závere januára 2026.
Stabilizačný príspevok sa tak predĺži o ďalších 12 mesiacov, následne už budú platiť niektoré zmeny z reformy financovania sociálnych služieb, pričom platnosť jej prvej fázy sa predpokladá od 1. júla 2026 a zvyšok od 1. januára 2027. Príspevok bude podľa Tomáša vyplatený ešte do konca roka.
Spresnil, že zamestnanci sa budú v rámci tohto príspevku deliť do troch kategórií. Prvú tvoria zdravotnícki pracovníci, ako je fyzioterapeut a sestra, ktorí dostanú príspevok vo výške 1300 eur. Do druhej kategórie patrí praktická sestra, asistent, sanitár či opatrovateľ v zariadení, ktorí budú mať nárok na 1000 eur. V poslednej kategórii sú opatrovatelia v domácej opatrovateľskej službe, sociálny pracovník v zariadení či špeciálny pedagóg, pre nich je vyčlenený stabilizačný príspevok v sume 600 eur.
Zároveň ozrejmil, že sa rezortu práce podarilo získať z Európskeho sociálneho fondu 50 miliónov eur na dotáciu domácej opatrovateľskej služby. „Takže je to ďalšia dobrá správa pre prechodný rok 2026. Od 1. januára 2027 by mala začať v plnom formáte platiť reforma financovania sociálnych služieb, ktorá má zlepšiť aj financovanie týchto sociálnych služieb a má mať vplyv aj na lepšie platy v týchto službách,“ uzavrel Tomáš.
„Reagujeme tak na stav, ktorý nastal, že v štátnej a verejnej službe sa nebudú valorizovať platy. A ja som hneď vzápätí, keď táto informácia prenikla na verejnosť, oznámil, že sa budem pokúšať o to, aby sme minimálne v oblasti poskytovania sociálnych služieb poskytli tento stabilizačný príspevok pre rok 2026,“ povedal Tomáš s tým, že tento stabilizačný príspevok je pokračovaním toho súčasného, ktorý končí v závere januára 2026.
Stabilizačný príspevok sa tak predĺži o ďalších 12 mesiacov, následne už budú platiť niektoré zmeny z reformy financovania sociálnych služieb, pričom platnosť jej prvej fázy sa predpokladá od 1. júla 2026 a zvyšok od 1. januára 2027. Príspevok bude podľa Tomáša vyplatený ešte do konca roka.
Spresnil, že zamestnanci sa budú v rámci tohto príspevku deliť do troch kategórií. Prvú tvoria zdravotnícki pracovníci, ako je fyzioterapeut a sestra, ktorí dostanú príspevok vo výške 1300 eur. Do druhej kategórie patrí praktická sestra, asistent, sanitár či opatrovateľ v zariadení, ktorí budú mať nárok na 1000 eur. V poslednej kategórii sú opatrovatelia v domácej opatrovateľskej službe, sociálny pracovník v zariadení či špeciálny pedagóg, pre nich je vyčlenený stabilizačný príspevok v sume 600 eur.
Zároveň ozrejmil, že sa rezortu práce podarilo získať z Európskeho sociálneho fondu 50 miliónov eur na dotáciu domácej opatrovateľskej služby. „Takže je to ďalšia dobrá správa pre prechodný rok 2026. Od 1. januára 2027 by mala začať v plnom formáte platiť reforma financovania sociálnych služieb, ktorá má zlepšiť aj financovanie týchto sociálnych služieb a má mať vplyv aj na lepšie platy v týchto službách,“ uzavrel Tomáš.